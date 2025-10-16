হাজারও শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই দিলো মাস্টার নজির আহমেদ ট্রাস্ট
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সহস্রাধিক গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই দিয়েছে মাস্টার নজির আহমেদ ট্রাস্ট। বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে বাঁশখালীর মাস্টার নজির আহমদ ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ বই বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাস্টার নজির আহমদ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আবদুল কাদের। প্রধান অতিথি ছিলেন ট্রাস্টের সদস্য ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মরিয়ম বেগম। গত ১৫ বছর ধরে গরিব মেধাবীদের বই দিয়ে আসছে মাস্টার নজির আহমেদ ট্রাস্ট।
অনুষ্ঠানে মাস্টার নজির আহমেদ ডিগ্রি কলেজ, পুঁইছড়ি ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, যাতানুরাইন ফাজিল মাদরাসা, জলদি হোসাইনিয়া কামিল মাদরাসা, রংগিয়াঘোনা মনছুরিয়া ফাজিল মাদরাসা ও শেখেরখীল দারুচ্ছালাম আদর্শ আলিম মাদরাসার এক হাজার ২০০ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়।
মাস্টার নজির আহমেদ কলেজের অধ্যাপক মফিদুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পুঁইছড়ি ইসলামিয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মোশাররফ হোসাইন, রংগিয়াঘোনা মনছুরিয়া ফাজিল মাদরাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মাহফুজুর রহমান, বনশ্রী সেন গুপ্ত, তুষার কান্তি ভারতী প্রমুখ।
