ফ্রিজে থাকা গরুর মাংসও নিয়ে গেলো চোর

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০৯:৪১ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে দিনেদুপুরে বাড়িতে ঢুকে স্বর্ণালংকার, নগদ টাকাসহ ফ্রিজে রাখা গরুর মাংসও নিয়ে গেছে চোর। বুধবার (১৫ অক্টোবর ) দুপুরের দিকে উপজেলার ২ নম্বর হিঙ্গুলী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মেহেদীনগর গ্রামের স্বপ্নচূড়া ভবনের পঞ্চম তলায় জুবায়ের আবেদীনের বাসায় এই চুরির ঘটনা ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে জোবাইদ আবেদীনের পরিবারের সদস্যরা ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে দরজার তালা ভেঙ্গে বাসায় প্রবেশ করে শোকেসের ড্রয়ার ভেঙে চুরি করে ২ ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা, ফ্রিজে থাকা গরুর মাংস ও ১৩টি থ্রি-পিস নিয়ে যায়।

ভুক্তভোগীর আত্মীয় ইকবাল হোসেন সাগর বলেন, দুপুরে আমার স্ত্রীর ভাইয়ের পরিবার ডাক্তার দেখাতে বাইরে যায়। এই সুযোগে চোর দরজার তালা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে সব তছনছ করে সবকিছু নিয়ে গেছে। তারা কাজ শেষে বাড়িতে ফিরে দেখে দরজা খোলা। পরে বাড়িতে ঢুকে দেখে আলমারি ভেঙে দুই ভরি স্বর্ণালংকার, নগদ দেড় লাখ টাকা, ফ্রিজে রাখা মাংস ও ১৩ টি থ্রি-পিস নিয়ে গেছে। পরে পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে পরিদর্শন করে যায়।

এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আবদুল হালিম বলেন, চুরির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোর শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

