‘প্রয়োজনে জীবন দেবো, দাবি আদায়ে আপস করবো না’

‘প্রয়োজনে জীবন দেবো, দাবি আদায়ে আপস করবো না’
আন্দোলনকারী এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা চতুর্থ দিনের মতো তাদের কর্মসূচি শেষ করেছেন। চতুর্থ দিনে শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচি পালন করে সরকারকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে তারা বলেছেন, দাবি মেনে আজকের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা না হলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় তারা আবারও যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা করবেন। যেকোনো মূল্যে রাজপথে থেকেই তারা বিজয় নিয়ে ক্লাসে ফিরে যেতে চান।
বৃহস্পতিবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে শাহবাগের অবরোধ ছেড়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নেওয়া আন্দোলনকারী শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বললে তারা এভাবেই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন।
মমিনুল ইসলাম নামের একজন শিক্ষক বলেন, ‘আমরা প্রয়োজনে জীবন দেবো, কিন্তু আমাদের দাবির ব্যাপারে কোনো আপস করা হবে না। এখানে চারদিন ধরে পড়ে আছি, প্রয়োজনে আরও থাকবো। কিন্তু এবার নায্য দাবি আদায় না করে আমরা যাচ্ছি না।’
নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা শিক্ষক রেজাউল করীম বাবলু বলেন, ‘আমাদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা আর কোনো কালক্ষেপণ চাই না। লাল ফিতার দৌরাত্ম্য দেখিয়ে আমাদের যৌক্তিক আন্দোলন দমিয়ে রাখা যাবে না।’
এর আগে শাহবাগে অবরোধ তুলে নেওয়ার সময় বক্তব্য রাখেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী। তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, ‘প্রশাসন আজকে কোনো বাধা দেয়নি, বরং সহযোগিতা করেছে। আমাদের কর্মবিরতি ও অন্য কর্মসূচিগুলো অব্যাহত থাকবে। প্রশাসনের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত আজকের মতো আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমরা শিক্ষক মানুষ, জনদুর্ভোগ চাই না। তবে ন্যায্য অধিকার থেকে আমাদের কেউ এক ইঞ্চিও নাড়াতে পারবে না। আমরা বিজয় নিয়েই ফিরবো।’
বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হচ্ছে জানিয়ে তিনি শিক্ষকদের আশ্বস্ত করে বলেন, ‘আমরা আজ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বৈঠক করেছি। সকালে এনসিপির নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছেন। আমাদের এখন কাজ শুধু ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। কোনো ধরনের উসকানিতে পা দেওয়া যাবে না। আমরা বিজয় না নিয়ে ফিরছি না।’
এর আগে মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতাসহ তিন দফা দাবিতে দুপুর ২টা থেকে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে অবরোধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা আসে। একই সঙ্গে আজকের মধ্যে সরকার দাবি না মানলে আগামীকাল দুপুর ১২টায় ‘লংমার্চ টু যমুনা’ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা।
বাড়িভাড়া ভাতা ৫০০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া দেওয়াসহ তিন দফা দাবিতে সম্প্রতি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। এতে সারাদেশ থেকে হাজারো শিক্ষক-কর্মচারী অংশ নেন।
আন্দোলনরত শিক্ষকরা জানিয়েছেন, অতীতেও বিভিন্ন সময় সরকার আশ্বাস দিয়ে দাবি পূরণ করেনি। এবার দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন থামাবেন না।
শিক্ষকদের অন্য দুটি দাবি হলো- শিক্ষক ও কর্মচারী উভয়ের জন্য চিকিৎসা ভাতা দেড় হাজার টাকা করা এবং কর্মচারীদের উৎসব ভাতা ৭৫ শতাংশ করা।
এমএইচএ/এমকেআর/জিকেএস