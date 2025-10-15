শাহবাগ ছেড়ে শহীদ মিনারে শিক্ষকরা, দাবি আদায়ে কাল লংমার্চ টু যমুনা

শাহবাগ ছেড়ে শহীদ মিনারে শিক্ষকরা, দাবি আদায়ে কাল লংমার্চ টু যমুনা
আজ বুধবারের মধ্যে দাবি না মানলে আগামীকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় যমুনা অভিমুখে লংমার্চ করার ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে অবরোধ তুলে নেওয়ার এ ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী।
তিনি বলেন, আজকের মধ্যে যদি আমাদের দাবি মেনে না নেওয়া হয় তাহলে আমরা আগামীকাল দুপুর ১২টায় লংমার্চ টু যমুনা কর্মসূচি পালন করবো। প্রশাসনকে বলবো, আমরা আপনাদের সহযোগিতা করেছি, আপনারাও আমাদের সহযোগিতা করুন।
অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী আরও বলেন, আগামীকাল দাখিল পরীক্ষা আছে। আমাদের দাবি না মানা হলে কোনো ক্লাস-পরীক্ষা কিছুই চলবে না।
এর আগে এদিন দুপুরে দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন শিক্ষকরা। প্রায় চার ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেওয়া হলো। অবরোধ তুলে নিয়ে বিক্ষোভ মিছিলসহ শহীদ মিনারে ফিরে যান আন্দোলনকারী শিক্ষকরা।
