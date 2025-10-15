আফগানিস্তানের ১৫-২০ জনকে হত্যা, ৬ ট্যাংক ধ্বংসের দাবি পাকিস্তানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৬ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
আফগানিস্তানের ১৫-২০ জনকে হত্যা, ৬ ট্যাংক ধ্বংসের দাবি পাকিস্তানের
আফগানিস্তানের ১৫-২০ জনকে হত্যার দাবি পাকিস্তানের/ ছবি: জিও নিউজ

সীমান্ত সংঘাতে আফগানিস্তানের ১৫-২০ জনকে হত্যা ও ৬ ট্যাংক ধ্বংসের দাবি করেছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী। বুধবার (১৫ অক্টোবর) দেশটির আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে বলেছে, বেলুচিস্তানের স্পিন বোলদাক এলাকায় তালেবানের সমন্বিত হামলার জবাব দিয়েছে পাকিস্তানি সেনারা।

বিবৃতিতে বলা হয়, ১৫ অক্টোবর ভোরে আফগান তালেবান বেলুচিস্তানের স্পিন বোলদাক এলাকার চারটি স্থানে হামলা চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী হামলাটি দক্ষতার সঙ্গে প্রতিহত করেছে।

আইএসপিআরের দাবি, এই হামলা সীমান্তবর্তী বিভক্ত গ্রামগুলো থেকে চালানো হয়, যেখানে তালেবানরা বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তার কোনো তোয়াক্কা করেনি।

আরও পড়ুন>>
পাকিস্তানের হাত ছেড়ে আফগানিস্তান কেন ভারতমুখী হলো?
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাতে মধ্যস্থতায় নামছেন ট্রাম্প
তালেবান নয়, আফগানিস্তানে ‘প্রকৃত প্রতিনিধিদের সরকার’ চায় পাকিস্তান

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, তালেবানরা তাদের দিক থেকে পাক-আফগান মৈত্রী গেট ধ্বংস করেছে, যা সীমান্তপারের বাণিজ্য ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চলাচলের অধিকারের প্রতি তাদের ‘অসৌজন্যমূলক মানসিকতা’ প্রকাশ করে।

হামলা প্রতিহতের সময় ১৫ থেকে ২০ জন আফগান তালেবান নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে আইএসপিআর।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পরিস্থিতি এখনও পরিবর্তনশীল। খবর পাওয়া গেছে, ফিতনা আল খাওয়ারিজ ও আফগান তালেবান তাদের অবস্থান আরও জোরদার করছে।

এর আগে, গত ১৪ ও ১৫ অক্টোবর রাতে খাইবার পাখতুনখোয়ার কুররম সেক্টরের সীমান্ত পোস্টে আফগান তালেবান হামলা চালিয়েছিল বলে অভিযোগ করে পাকিস্তান। সেই হামলাও প্রতিহত করা হয়েছে বলে জানায় আইএসপিআর। এতে আফগান বাহিনীর বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পাকিস্তানের দাবি, তাদের পাল্টা আক্রমণে আফগান বাহিনীর আটটি পোস্ট ও ছয়টি ট্যাংক ধ্বংস হয়েছে, আর ২৫-৩০ জন তালেবান ও ফিতনা আল খাওয়ারিজ যোদ্ধা নিহত হয়েছে।

বিবৃতির শেষে বলা হয়, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পাকিস্তানের ওপর যেকোনো আগ্রাসনের জবাব পূর্ণ শক্তি দিয়ে দেওয়া হবে।

আফগানিস্তানের পাল্টা দাবি

অন্যদিকে আফগান তালেবান বলেছে, পাকিস্তানের হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে। আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের সীমান্তবর্তী স্পিন বোলদাক জেলায় এ সংঘর্ষ হয়।

তালেবান মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ এক্স-এ (সাবেক টুইটার) দেওয়া বিবৃতিতে বলেন, বুধবার সকালে পাকিস্তানি বাহিনী আবারও হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে আফগান ভূখণ্ডে হামলা চালায়, যাতে ১২ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত ও ১০০ জনের বেশি আহত হন। এরপর আফগান বাহিনী পাল্টা আক্রমণে যেতে বাধ্য হয়।

মুজাহিদ দাবি করেন, তাদের পাল্টা অভিযানে বহু পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছে এবং তাদের পোস্ট দখল করা হয়েছে। এছাড়া, পাকিস্তানি ট্যাংক এবং অস্ত্র দখল করেছে বলেও দাবি করেছে আফগান বাহিনী।

তিনি বলেন, প্রতিশোধমূলক অভিযানে একাধিক পাকিস্তানি সৈন্য নিহত, তাদের ঘাঁটি ও পোস্ট দখল করা হয়েছে, অস্ত্র ও ট্যাংক দখল নেওয়া হয়েছে, আর বেশিরভাগ সামরিক স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে। আফগান যোদ্ধারা তাদের দেশ, মাটি ও জনগণ রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

সূত্র: জিও নিউজ, এনডিটিভি
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।