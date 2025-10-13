তালেবান নয়, আফগানিস্তানে ‘প্রকৃত প্রতিনিধিদের সরকার’ চায় পাকিস্তান

তালেবান নয়, আফগানিস্তানে ‘প্রকৃত প্রতিনিধিদের সরকার’ চায় পাকিস্তান
তালেবান নয়, আফগানিস্তানে জনগণের ‘প্রকৃত প্রতিনিধিদের সরকার’ চায় পাকিস্তান। দেশটি বলেছে, একদিন আফগান জনগণ প্রকৃত অর্থে মুক্ত হবে এবং তারা এমন এক ‘সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের’ অধীনে পরিচালিত হবে বলে আশা করে ইসলামাবাদ। সীমান্তে আফগান বাহিনীর সঙ্গে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের পর এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেছে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
রোববার প্রকাশিত বিবৃতিতে পাকিস্তান বলেছে, ‘আমরা আশা করি একদিন আফগান জনগণ মুক্ত হবে এবং তারা সত্যিকার অর্থে একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের অধীনে পরিচালিত হবে।’ এসময় সীমান্তে সশস্ত্র হামলার নিন্দা জানিয়ে বলা হয়, ‘এ ধরনের কর্মকাণ্ড শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার চেতনার পরিপন্থি’।
আরও পড়ুন>>
পাকিস্তানের হাত ছেড়ে আফগানিস্তান কেন ভারতমুখী হলো?
ইসলামী কঠোর ‘বিধান’ থেকে ‘নমনীয়’ কূটনীতি, যেমন চলছে তালেবানের পররাষ্ট্রনীতি
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাতে মধ্যস্থতায় নামছেন ট্রাম্প
ইসলামাবাদ দাবি করেছে, আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করে পাকিস্তানি সেনারা তালেবান ও সংশ্লিষ্ট ‘সন্ত্রাসীদের’ ওপর পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাদের জনবল, অস্ত্র এবং ঘাঁটি ধ্বংস করেছে। একইসঙ্গে বেসামরিক হতাহতের ঝুঁকি এড়াতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়।
বিবৃতিতে পাকিস্তান সংলাপ ও কূটনীতির প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং নাগরিক ও ভূখণ্ড রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নেবে। এতে আরও বলা হয়, ‘যে কোনো উসকানির জবাব দেওয়া হবে যথাযথ ও দৃঢ়ভাবে।’
ইসলামাবাদ আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারত সফরকালে দেওয়া মন্তব্যও প্রত্যাখ্যান করেছে। পাকিস্তানের মতে, তালেবান ওই মন্তব্যের মাধ্যমে আফগান মাটিতে সক্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর উপস্থিতি থেকে মনোযোগ সরানোর চেষ্টা করছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য তালেবান সরকার নিজেদের দায় এড়াতে পারে না।’ এতে আরও উল্লেখ করা হয়, জাতিসংঘের মনিটরিং টিমের প্রতিবেদনগুলো আফগান মাটিতে সক্রিয় এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কার্যক্রমের প্রমাণ দিয়েছে।
আরও পড়ুন>>
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে যুদ্ধের দামামা, সংযমের আহ্বান প্রতিবেশীদের
আফগানিস্তানকে ভারতের মতোই উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে: পাকিস্তান
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সংঘাত কতদিন চলবে?
পাকিস্তান অভিযোগ করেছে, ‘ফিতনা আল-খাওয়ারিজ’ ও ‘ফিতনা আল-হিন্দুস্তান’ নামে দুটি গোষ্ঠী আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানবিরোধী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। তালেবানকে এদের বিরুদ্ধে ‘নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর ব্যবস্থা’ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ইসলামাবাদ আরও উল্লেখ করেছে, গত চার দশকে তারা প্রায় ৪০ লাখ আফগান শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে। তবে এখন আন্তর্জাতিক নিয়ম ও আইন অনুযায়ী তাদের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবে।
বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তান একটি শান্তিপূর্ণ, আঞ্চলিকভাবে সংযুক্ত ও সমৃদ্ধ আফগানিস্তান দেখতে চায় এবং তালেবান সরকারকে সন্ত্রাস নির্মূলে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানায়।
পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তর (আইএসপিআর) জানিয়েছে, সীমান্ত সংঘর্ষে আত্মরক্ষামূলক অভিযানে পাকিস্তানি বাহিনী ২০০ জনের বেশি আফগান তালেবান ও তাদের মিত্রকে হত্যা করেছে।
সূত্র: জিও নিউজ
কেএএ/