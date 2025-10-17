চল্লিশ বছরের যাত্রা শেষে বন্ধ হচ্ছে এমটিভি
গান ও তরুণ সংস্কৃতির প্রতীক হিসেবে থাকা আমেরিকাভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল ‘এমটিভি’র (মিউজিক টেলিভিশন) যাত্রা শেষ হতে যাচ্ছে। তবে বন্ধ হতে যাওয়া এর ৫টি চ্যানেলই যুক্তরাজ্য শাখার। এর মধ্যে রয়েছে, ‘এমটিভি মিউজিক’, ‘এমটিভি ৮০স’, ‘এমটিভি ৯০স’, ‘ক্লাব এমটিভি’ ও ‘এমটিভি লাইভ’।
২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে এসব চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে এমটিভির মালিক প্রতিষ্ঠান প্যারামাউন্ট গ্লোবাল। তারা জানায়, টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ছোট করে এখন থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ‘আই ওয়ান্ট মাই এমটিভি’ স্লোগান নিয়ে শুরু হয় এমটিভির যাত্রা। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যে এবং ১৯৯৬ সালে ভারতে শুরু হয় সম্প্রচার। একসময় তরুণদের সংগীত, ফ্যাশন ও জীবনধারার প্রতীক ছিল চ্যানেলটি।
এখন দুনিয়া ও সময় বদলে গেছে। ইউটিউব, স্পটিফাই ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যুগে দর্শক টেলিভিশন থেকে দূরে সরে গেছে। এমটিভির সাবেক ভিডিও জকি সিমোন অ্যাঙ্গেল বলেন, ‘এটা কষ্টের সময়। এমটিভি শুধু গান নয়, ছিল নাচ, ফ্যাশন আর তরুণদের মিলনস্থল।’
তবে ভারতে এখনো চালু আছে ‘এমটিভি ইন্ডিয়া’, যেখানে ‘রোডিজ’, ‘স্প্লিটসভিলা’র মতো জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো এখনো তরুণ দর্শকের পছন্দের তালিকায় রয়েছে, আর চ্যানেলটির জনপ্রিয়তা কিছুটা হলেও ধরে রেখেছে।
