২৭ বছরে ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’, সালমানকে স্মরণ করেননি করণ

প্রকাশিত: ১১:৩৩ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
সালমান খান ও করণ জোহর। ছবি: সংগৃহীত

‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’ সিনেমা দিয়ে নির্মাণে অভিষেক ঘটে করণ জোহরের। সঙ্গত কারণেই নিজের প্রথম সিনেমা মুক্তির ২৭ বছর পূর্ণ হওয়ায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ইনস্টাগ্রামে করণ সিনেমার সেট থেকে অভিনেতা এবং কলাকুশলীদের ছবিসহ একটি পোস্ট শেয়ার করেন। এটি ভক্তদের নজর কেড়েছে যে, সালমান খানের কোনো ছবি শেয়ার করেননি করণ।

শাহরুখ খান, কাজল, রানি মুখোপাধ্যায়, অনুপম খের, রিমা লাগু এবং অর্চনা পুরান সিংসহ পর্দার পিছনের ক্রুদেরও ছবি শেয়ার করেছেন করণ জোহর। তিনি নিজের, তার বাবা যশ জোহর এবং কোরিওগ্রাফার ফারহা খানের ছবিও শেয়ার করেছেন। পোস্টটি শেয়ার করে করণ লিখেছেন, ‘২৭ বছর! আমাদের #KuchKuchHotaHai সেট থেকে কিছু সুন্দর এবং স্পষ্ট স্মৃতি…। ভালোবাসা, অত্যধিক হাসি এবং আনন্দে ভরা একটি সেট (লাল হৃদয়ের ইমোজি)। এ সিনেমাটিকে আপনারা যে ভালোবাসা দিয়ে চলেছেন, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এটা আমার কাছে সবকিছু! @dharmamovies।’

করণ জোহরের করা এই পোস্টে অনুপম খের লাল হৃদয়ের ইমোজি দিয়েছেন। আলিয়া ভাট দিয়েছেন হাততালির ইমোজি। অদিতি রাও হায়দারি লাল হৃদয়ের ইমোজি শেয়ার করে নিয়েছেন। তবে এক সালমান ভক্ত প্রশ্ন তুলেছেন, ‘আপনার পোস্টে আমানের ছবি কোথায়? আজ পর্যন্ত এটাই সেরা ক্যামিও’।

আরেকজন লিখেন, ‘@beingsalmankhan-এর কোনো ফোটো নেই। এদিকে তিনি ছিলেন এদিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মধ্যে একটি।’ আরেকজন লেখেন, ‘এই নাকি আমানের চরিত্রের জন্য কেউ রাজি হচ্ছিল না। সালমান পাশে দাঁড়ান করণের। কতটা অকৃতজ্ঞ এই লোকটা।’ অন্য মন্তব্যটি, ‘সালমান ন থাকলে এদিকে সিনেমাটিই হত না। সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় শুধু বড় বড় ডায়লগ।’

