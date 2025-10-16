‘আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না’, ডিভোর্স প্রসঙ্গে গোবিন্দ
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা গোবিন্দ অবশেষে তার স্ত্রী সুনীতা আহুজাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়া বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে মুখ খুলেছেন। প্রায় ৪০ বছরের দাম্পত্যজীবন কাটানো এই দম্পতি চলতি বছর জুড়ে নানা গুঞ্জনের কেন্দ্রে ছিলেন। এক আড্ডায় ‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কল’ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গোবিন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না।’
গোবিন্দ বলেন, ‘সুনীতা আমাদের পরিবারের এক শিশুর মতো। তাকে যে দায়িত্বগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সে দারুণভাবে পালন করেছে। সে খুব সৎ ও নির্মল মনের মানুষ। ওর কথা কখনো মিথ্যা হয় না। শুধু কখনো কখনো এমন কিছু বলে ফেলে, যা বলা ঠিক নয়। অনেক ভুল করেছে, কিন্তু আমি ও পুরো পরিবার ওকে বহুবার ক্ষমা করেছি।’
অভিনেতা আরও বলেন, ‘আমার স্ত্রী শুধু সংসারের দায়িত্বই নেয়নি, নিজের স্বকীয়তাও বজায় রেখেছে। আমাদের সন্তান নর্মদা (টিনা আহুজা) ও যশবর্ধন দুজনেই মায়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখে। সুনীতা মাঝে মাঝে না ভেবে কিছু বলে ফেলে, কিন্তু ওর মনে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য থাকে না।’
গোবিন্দ বলেন, ‘একটা দীর্ঘ সম্পর্কে পুরুষ ও নারী পৃথিবীকে ভিন্নভাবে দেখে। পুরুষ সংসার চালায়, কিন্তু নারী সংসারের আবেগের স্রোত নিয়ন্ত্রণ করে ধৈর্য ও সহমর্মিতায়। সেই আবেগী শক্তিই সংসার টিকে থাকার আসল ভিত্তি।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘অনেক সময় দেখা যায়, পুরুষ তার মায়ের স্নেহ হারিয়ে স্ত্রীর আবেগে আশ্রয় খোঁজে। সেই জায়গা থেকে একটা সম্পর্ক আরও গভীর হয়, কখনো ভুল বোঝাবুঝিও তৈরি হয়। কিন্তু সেটাই সম্পর্ককে পরিপক্ব করে তোলে। ভালোবাসা সময়ের সঙ্গে বদলায়, পরিণত হয়।’
গোবিন্দের ভাষায়, সুনীতা শুধু একজন স্ত্রী নন, বরং পরিবারের প্রাণ। তিনি একজন স্নেহশীল, প্রাণবন্ত ও দৃঢ়চেতা নারী, যিনি চার দশক ধরে গোবিন্দের জীবনে আলো হয়ে আছেন।
এলআইএ/এমএস