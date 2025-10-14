অরিজিতের সঙ্গে বিবাদ নিয়ে মুখ খুললেন সালমান

অরিজিতের সঙ্গে বিবাদ নিয়ে মুখ খুললেন সালমান
সালমান খান ও সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিংয়ের সম্পর্কের টানাপোড়েনের খবর অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল। একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলিউড এ দুই তারকার মধ্যে একটু সমস্যা হয়। এর বেশ কয়েকটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়।
সালমানের সঙ্গে এই বিবাদের পর অরিজিতের গাওয়া বেশ কয়েকটি গান প্রত্যাহারও করেন নায়ক বলেও খবর শোনা গিয়েছিল। তবে সালমান নিজেই এখন পুরো বিতর্কের বিষয়ে নীরবতা ভেঙে অরিজিৎকে ভালো বন্ধু বলে অভিহিত করেছেন। সম্প্রতি ‘বিগ বস ১৯’র ‘উইকেন্ড কাভার’র সময় সালমান স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, তিনি এবং অরিজিৎ এখন ভালো বন্ধু এবং ‘ব্যাটল অফ সালওয়ান’-এ একসঙ্গে কাজ করছেন।
রোববার ‘বিগ বস ১৯’র ‘উইকেন্ড কাভার’ পর্বে সালমান খানের সঙ্গে স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান রবি গুপ্তা উপস্থিত হয়েছিলেন। আসার পর রবি সালমানের সঙ্গে রসিকতা করে বলেছিলেন, তিনি আগে তার সঙ্গে দেখা করেননি কারণ তিনি অরিজিৎ সিংয়ের মতো দেখতে। এতে সালমান হেসেছিলেন। তিনি আরও বলেন, ‘তিনি এবং অরিজিৎ এখন ভালো বন্ধু।’ যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তা তার পক্ষ থেকে ভুল বোঝাবুঝি ছিল। অরিজিৎ পরবর্তীতে টাইগার সিনেমার জন্য গান গেয়েছিলেন এবং এখন ব্যাটল অফ গালওয়ানের জন্যও গান গেয়েছেন। সালমান এবং অরিজিতের মধ্যে বিরোধের সমাধান হয়েছে।
একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অরিজিৎ সিং দাবি করেছিলেন যে সালমান এবং রিতেশ দেশমুখ তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। সালমান উত্তর দিয়েছিলেন, ‘যখন তুমি এই ধরনের গান বানাও, তখন তোমার ঘুম পাড়িয়ে যেতেই হবে।’ দুজনের মধ্যে কথোপকথন তীব্র তর্ক-বিতর্কে রূপ নেয়। তবে তারা এখন ভালো বন্ধু।
এমএমএফ/জেআইএম