টিভি সাংবাদিক পরিচয়ে রিপন মিয়াকে হুমকি ও পরিবারকে হেনস্তা

টিভি সাংবাদিক পরিচয়ে রিপন মিয়াকে হুমকি ও পরিবারকে হেনস্তা
টেলিভিশনের সাংবাদিক পরিচয়ে কনটেন্ট ক্রিয়েটর রিপন মিয়াকে প্রাণনাশের হুমকি ও তার পরিবারকে হেনস্তার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ অভিযোগ করেছেন রিপন মিয়া নিজেই। সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে তিনি অভিযোগের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন।
রিপন মিয়া লিখেছেন, ‘আমি রিপন মিয়া। আপনাদের ভালোবাসা ও সাপোর্টে ২০১৬ সাল থেকে দীর্ঘ ৯ বছর ধরে এই স্থানে আসতে পেরেছি। এই সময়ে আমার দ্বারা কারও ক্ষতি করার কোনো রেকর্ড নেই। এমনকি যেকোনো কনটেন্ট ক্রিয়েটর আমাকে ডাকলে আমি সবসময় সাড়া দিয়েছি।’
রিপন আরও বলেন, ‘আল্লাহর অশেষ রহমতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমার প্রতি মানুষের ভালোবাসা বাড়তে থাকে, তখন আমার পেজ হ্যাকের চেষ্টা থেকে শুরু করে টিভিতে ইন্টারভিউ না দিলে প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। তারা কারও অনুমতি না নিয়ে আমার পরিবারের লোকদের ভিডিও করতে থাকেন এবং দূরে ক্যামেরা রেখে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করেন। এমনকি পরিবারের মহিলা সদস্য ঘরে থাকা সত্ত্বেও তারা অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢুকে যান।’
রিপন বলেন, ‘আমি সবসময় বলে এসেছি যে আমার শিক্ষা নেই, পড়াশোনা করতে পারিনি। স্বাভাবিকভাবে আমার পরিবারের কোনো সদস্যই শিক্ষিত নন এবং কখনোই তারা মিডিয়ার মুখোমুখি হননি। আমি কোনো সময় আমার পরিবারকে ফেসবুকে দেখিয়ে টাকা আয় করতে চাইনি।’
রিপন মিয়ার অভিযোগ নিয়ে লেখা সেই পোস্টে কোনো টিভির নাম উল্লেখ করেননি। সাংবাদিকের নামও তিনি বলেননি। এ বিষয়ে বলেন, ‘টিভি চ্যানেলের নাম চাইলেই আমি প্রকাশ করতে পারতাম। তবে কাউকে ছোট করার উদ্দেশ্য কখনোই আমার ছিল না। এই ঘৃণ্য কাজটি যারা করেছেন, তারা নিজেদের বিবেককে প্রশ্ন করুন। এভাবে টাকা আয় করে নিজের পরিবার ও সন্তানদের খাওয়াতে যদি আপনাদের বিবেক না জাগে, তাহলে আমারও আর কিছুই বলার নেই। সবাই ভালো থাকবেন। আমার জন্য দোয়া রাখবেন।’
প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে ফেসবুকে কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে যাত্রা করেন রিপন মিয়া। ভিডিওতে তার ‘হাই আই এম রিপন ভিডিও’, ‘আই লাভ ইউ, এটাই বাস্তব’ সংলাপগুলো ভাইরাল হয়। তিনি রাতারাতি হয়ে ওঠেন সোশ্যাল মিডিয়ার তারকা।
এমআই/এলআইএ/এএসএম