যে ব্যবহার দিয়ে আবারও নারীদের হৃদয় জয় করলেন শাহরুখ, ভাইরাল ভিডিও

যে ব্যবহার দিয়ে আবারও নারীদের হৃদয় জয় করলেন শাহরুখ, ভাইরাল ভিডিও
বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান কেবল পর্দার রাজা নন, বাস্তব জীবনেও তিনি বিরাট অনুপ্রেরণা। তার উপস্থিত বুদ্ধি, মানুষকে সম্মান দেখানোর গুণ, বিনয় সবসমই অনুকরণীয়। বিশেষ করে নারীদের কাছে তিনি ‘জেন্টলম্যান’ হিসেবে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন।
সেটা কেন তার প্রমাণ আবারও দিলেন শাহরুখ। গত শনিবার (১১ অক্টোবর) মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসে উপস্থাপক হিসেবে মঞ্চে ছিলেন শাহরুখ খান। এক পর্যায়ে সেরা নবাগতার পুরস্কার নিতে মঞ্চে ওঠেন ‘লাপাতা লেডিজ’ ছবির তরুণ অভিনেত্রী নিতাংশী গোয়েল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎই পিছলে পড়ে যান তিনি। মুহূর্তের মধ্যেই শাহরুখ ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন এবং সহায়তা করেন মঞ্চে দাঁড়াতে। শুধু তাই নয়, অভিনেত্রীর ড্রেসের লম্বা টেল হাতে তুলে নেন যাতে তার হাঁটতে কোনো অসুবিধা না হয়।
দর্শকদের সামনে এই দৃশ্যটি ধরা পড়তেই মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এক্স (টুইটার) এবং ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, দর্শকদের করতালিতে ভেসে যাচ্ছেন কিং খান। অনেক নারীরাই শাহরুখকে ‘এই জন্যই শাহরুখ আলাদা!’ বলে মন্তব্য করছেন। তাদের ভাষ্য, ‘মানুষ এবং বিশেষত নারীদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কীভাবে দেখাতে হয় সেটা কেবল শাহরুখই শেখাতে পারছেন।’ দৃশ্যটিতে অনেকে শাহরুখকে একজন আদর্শ বাবা হিসেবে খুঁজে পাচ্ছেন।
এর আগেও রেখা, মাধুরী, কাজল, রানী মুখার্জি থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রির নানা প্রজন্মের অনেক নারী তারকার প্রতিই শ্রদ্ধার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কখনো মঞ্চে তাদের গাউন সামলে দিতে, কখনো সাংবাদিকদের সামনে তাদের রক্ষা করতে। তার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর, হাস্যরসপূর্ণ কথাবার্তা এবং নারীদের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার সবসময় তাকে করেছে আলাদা।’
ফারজানা টুম্পা নামে বাংলাদেশি একজন নারী ফেসবুকে শাহরুখ ও নিতাংশীর ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘শাহরুখ খান সবসময় নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই গুণটা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। তিনি এমন এক পুরুষ চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, যিনি শুধু মাচো নন, বরং অনুভূতিপ্রবণ, কেয়ারিং আর সংবেদনশীল। তাই স্বাভাবিকভাবেই মেয়েরা এমন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শুধু রোমান্সের রাজা নন, তিনি এমন পুরুষের প্রতীক, যিনি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সংবেদনশীল ও কেয়ারিং। তাই মেয়েরা তাকে নিঃশর্তে ভালোবাসে।’
এই ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ড করছে হ্যাশট্যাগ #KingOfRespect, #ShahRukhKhan।
এলআইএ/জিকেএস