মানবিকে অর্ধেকের বেশি ফেল, ৫৭ শতাংশই ছাত্র
এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় বেশি ফেল করেছেন মানবিক বিভাগের পরীক্ষার্থীরা। এ বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি (৫১ দশমিক ৫৫ শতাংশ) ফেল করেছেন। ফেল করাদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা বেশি।
প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ বছর ১১টি শিক্ষা বোর্ডে গড় পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। ফেল করেছেন ৪১ দশমিক ১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী। তবে সাধারণ ৯টি বোর্ডে গড় পাসের হার ৬৪ দশমিক ৬২ শতাংশ।
সাধারণ ৯টি বোর্ডে শুধু মানবিক বিভাগ থেকে ফেল করেছেন ৫১ দশমিক ৫৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী। এ বিভাগের ছাত্রদের ফেলের হার ৫৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ। অর্থাৎ, এবার মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রতি ১০০ জন ছেলে শিক্ষার্থীর ৫৭ জনই ফেল করেছেন।
ছেলেদের চেয়ে মানবিকের মেয়েদের ফেলের হার কিছুটা কম। ছাত্রীদের পাসের হার ৫৪ দশমিক ১২ শতাংশ। আর ফেল ৪৫ দশমিক ৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ মানবিক বিভাগের প্রতি ১০০ জন ছাত্রীর মধ্যে ৪৬ জন ফেল করেছেন।
আরও পড়ুন
১২ ক্যাডেট কলেজের ৫৮৭ শিক্ষার্থী পেয়েছেন জিপিএ-৫, পাস শতভাগ
ফলাফলে দেখা যায়, মানবিক বিভাগ থেকে এবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেন এক লাখ ৩১ হাজার ৯৪৯ জন। তাদের মধ্যে পাস করেছেন ৬৫ হাজার ২৫০ জন। গড় পাসের হার ৪৯ দশমিক ৪৫ শতাংশ। ফেল করেছেন ৬৬ হাজার ৬৯৯ জন। ফলে গড় ফেলের হার ৫১ দশমিক ৫৫ শতাংশ।
বিজ্ঞান-বাণিজ্যেও ছাত্ররা বেশি ফেল
বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এবার ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৯৪ হাজার ৯৭ জন। তাদের মধ্যে পাস করেছেন ৮০ হাজার ৭৬১ জন। বিজ্ঞানে গড় পাসের হার ৮৫ দশমিক ৮৩ শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার ৮৫ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ, ছাত্রীদের পাসের হার ৮৬ দশমিক ৬৩ শতাংশ।
ব্যবসায় শিক্ষা বা বাণিজ্য বিভাগে মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৬৬ হাজার ১১৪ জন। তাদের মধ্যে পাস করেছেন ৪২ হাজার ৭৭২ জন। গড় পাসের হর ৬৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ। এর মধ্যে ছাত্রদের পাসের হার ৫৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ এবং ছাত্রীদের ৭০ দশমিক ৭২ শতাংশ।
এএএইচ/কেএসআর/জেআইএম