১২ ক্যাডেট কলেজের ৫৮৭ শিক্ষার্থী পেয়েছেন জিপিএ-৫, পাস শতভাগ

১২ ক্যাডেট কলেজের ৫৮৭ শিক্ষার্থী পেয়েছেন জিপিএ-৫, পাস শতভাগ
চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় ফলাফল অর্জন করেছে দেশের ক্যাডেট কলেজগুলো। এবারের পরীক্ষায় দেশের ১২টি ক্যাডেট কলেজ থেকে অংশ নেওয়া ৫৮৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৮৭ জনই জিপিএ-৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ বছর পাসের হার শতভাগ এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার ৯৯.৬৬ শতাংশ। বিগত ২০২৪ সালেও এইচএসসি পরীক্ষায় ১২টি ক্যাডেট কলেজের জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার ছিলো ৯৯.৬৬ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজসমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল এবং ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
শুধুমাত্র ভালো ফলাফল অর্জনই নয়, বরং চৌকস ও সুনাগরিক হিসেবে ক্যাডেটদের গড়ে তোলাই ক্যাডেট কলেজগুলোর লক্ষ্য। এজন্য ক্যাডেটদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে লেখাপড়ার পাশাপাশি চরিত্র গঠন ও সহশিক্ষা কার্যক্রমকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়।
আইএসপিআর আরও জানায়, কলেজ থেকে শিক্ষা লাভের পর ক্যাডেটরা যেন বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছাতে পারে সেলক্ষ্যে কলেজগুলোতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রম সংযুক্ত হচ্ছে।
ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা/ছবি: সংগৃহীত
ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটদের ধারাবাহিক সাফল্যের পেছনে রয়েছে ক্যাডেট কলেজের অভ্যন্তরীণ সুশৃঙ্খল পরিবেশ, ক্যাডেটদের অধ্যবসায়, নিয়মিত পড়াশোনা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা।
ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদের সুষ্ঠু দিকনির্দেশনা, ক্যাডেট কলেজগুলোর অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা, কলেজে কর্মরত সব শ্রেণির ব্যক্তিদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং সম্মানিত অভিভাবকদের সহযোগিতায় এই সাফল্যজনক ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আইএসপিআর।
দেশের ক্যাডেট কলেজগুলো হলো—ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ, মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ, রংপুর ক্যাডেট কলেজ, বরিশাল ক্যাডেট কলেজ, পাবনা ক্যাডেট কলেজ, ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ, ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ এবং জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ।
টিটি/এমএমকে/এমএস