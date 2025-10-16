নটরডেমে পাসের হার ৯৯.৬০, জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২৪৫৪

নটরডেমে পাসের হার ৯৯.৬০, জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২৪৫৪
এবার এইচএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করেছে ঢাকার নটরডেম কলেজ। প্রতিষ্ঠানটির মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩ হাজার ২৫১ জন। পাস করেছেন ৩ হাজার ২২৬ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছেন ২ হাজার ৪৫৪ জন। প্রতিষ্ঠানটির এবারের পাসের হার ৯৯ দশমিক ৬০ শতাংশ৷
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর নটরডেম কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের বাঁধভাঙা উল্লাস দেখা যায়।
সারাদেশের ফলাফল খারাপ হলেও প্রতিষ্ঠানটি তাদের ভালো ফলাফল ধরে রেখেছে৷ এতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা খুশি৷
ছেলের ফলাফল জানতে কলেজ ক্যাম্পাসে এসেছেন মবিনুর রহমান মামুন। ফলাফল দেখে খুশি, সন্তান জিপিএ-৫ পেয়েছেন। মবিনুর রহমান মামুন জাগো নিউজে বলেন, ‘আমার ছেলে আলভি রহমান জিপিএ-৫ পেয়েছে৷ আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই৷ আমার পরিবারের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। ছেলের ইচ্ছা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে পড়ার। আমি চাই সে তার স্বপ্নের পথে এগিয়ে যাক৷’
নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও বলেন, ‘আমাদের রেজাল্ট অন্যান্য বছরের মতো এবারও বেশ ভালো হয়েছে। এবার পাসের হার কম, এর প্রভাব কমবেশি সব কলেজেই পড়বে৷ আমাদের কলেজে খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করেছে৷ আমাদের কলেজের ৮ জন শিক্ষার্থী অসুস্থতাসহ বিভিন্ন কারণে পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। ফলাফল নিয়ে আমরা খুশি।’
