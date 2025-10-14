শহীদ মিনার থেকে সচিবালয় অভিমুখে শিক্ষকদের যাত্রা শুরু

শহীদ মিনার থেকে সচিবালয় অভিমুখে শিক্ষকদের যাত্রা শুরু
বাড়িভাড়া বৃদ্ধিসহ তিন দফা দাবিতে মার্চ টু সচিবালয় কর্মসূচি শুরু করেছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত কয়েক হাজার শিক্ষক। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেল সোয়া ৪টার দিকে শহীদ মিনার থেকে এ কর্মসূচি শুরু করা হয়।
ঘোষণা অনুযায়ী- শিক্ষকরা শহীদ মিনার থেকে সচিবালয়ের সামনে যাবেন। সেখানে অবস্থান নেবেন। প্রজ্ঞাপন জারি না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখান থেকে ফিরবেন না।
এর আগে দুপুর ১২টায় মার্চ টু সচিবালয় কর্মসূচি করার কথা ছিল শিক্ষকদের। তবে অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বৈঠকে বসায় বিষয়টি সুরাহা হতে পারে জানিয়ে এনসিপি নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ শিক্ষকদের মার্চ টু সচিবালয় কর্মসূচি না করতে অনুরোধ জানান।
তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকরা দুপুর ১২টার পরিবর্তে বিকেল ৪টা এ কর্মসূচি করার ঘোষণা দেন। তবে বেঁধে দেওয়া সময়েও দাবি না মানায় এবার সচিবালয় অভিমুখে যাচ্ছেন শিক্ষকরা।
