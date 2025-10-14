শিক্ষকদের উপস্থিতি বাড়ছে, চলছে লং মার্চ টু সচিবালয়ের প্রস্তুতি

শিক্ষকদের উপস্থিতি বাড়ছে, চলছে লং মার্চ টু সচিবালয়ের প্রস্তুতি
মূল বেতনের ২০ শতাংশ হারে বাড়িভাড়া ভাতাসহ তিন দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দ্বিতীয় দিনের মতো অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষকরা। বেলা যত গড়াচ্ছে, এ কর্মসূচিতে শিক্ষকদের উপস্থিতিও বাড়ছে। তারা পূর্বঘোষিত লং মার্চ টু সচিবালয় কর্মসূচি করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে শহীদ মিনার ঘুরে এমন দৃশ্য দেখা যায়।
শিক্ষকরা জানান, তাদের অনেক সহকর্মী আজ সকালে ঢাকায় এসেছেন। অনেকে পথে আছেন। তারাও কিছুক্ষণের মধ্যেই শহীদ মিনারে পৌঁছাবেন। এরপর লং মার্চ টু সচিবালয় কর্মসূচি শুরু করা হবে।
এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণপ্রত্যাশী জোটের নেতারা জানান, তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন মঙ্গলবার সকালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেছেন। সেজন্য সেখান থেকে কী সিদ্ধান্ত আসে, সেদিকেও নজর রাখছেন তারা। এ কারণে লং মার্চ কর্মসূচি ১২টায় শুরুর কথা থাকলেও তা কিছুটা দেরি হচ্ছে।
জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন আজিজী বলেন, দুই মন্ত্রণালয় আজ মিটিংয়ে বসেছে বলে শুনেছি। শিক্ষকদের আন্দোলন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১ হাজার ৫০০ টাকা মেডিকেল ভাতা ও কর্মচারীদের ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতার দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ ছাড়বো না।
যদিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তা এ বিষয়ে গণমাধ্যমে কোনো বক্তব্য বা তথ্য দিতে রাজি হননি। ফলে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।
