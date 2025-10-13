  2. শিক্ষা

আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে ডাকসুর সংহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে ডাকসুর সংহতি

মেডিকেল ভাতা ও বাড়িভাড়া বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু)।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জানাতে রাত ৯টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যাবেন ডাকসুর নেতারা। সেখানে শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেবেন তারা।

