আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে ডাকসুর সংহতি
মেডিকেল ভাতা ও বাড়িভাড়া বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু)।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জানাতে রাত ৯টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যাবেন ডাকসুর নেতারা। সেখানে শিক্ষকদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেবেন তারা।
