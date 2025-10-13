  2. শিক্ষা

‘আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর হামলাকারী পুলিশদের ক্ষমা চাইতে হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৮ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকরা

মেডিকেল ভাতা ও বাড়িভাড়া বাড়ানোর দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান নিয়ে এ আহ্বান জানান তারা।

আন্দোলনরত শিক্ষকরা বলেন, যারা জাতির বিবেক শিক্ষকদের ওপর হামলা করে তারা কখনো মানুষ হতে পারে না। হামলায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে। যারা শিক্ষকদের ওপর হামলার নির্দেশ দিয়েছেন তাদেরও মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।

গাজীপুরের রাঙ্গামাটিয়া থেকে আসা শিক্ষক জয়নুল হক বলেন, আমরা ১৫০০ টাকা মেডিকেল ভাতা আর ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া চেয়েছি। এটা কি খুব বেশি চেয়েছি? তাহলে কেন আমাদের ওপর হামলা করা হলো? আমরা জুলাইযোদ্ধা তৈরি করি, আমরা শিক্ষক। মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা, আমাদের সঙ্গে আর কোনো ধানাইপানাই করবেন না।

টাঙ্গাইলের শিক্ষক টুটুল হক বলেন, আমরা শহীদ মিনারেই বসে থাকব আর আপনারা মন্ত্রণালয়ে এসি রুমে বসে থাকবেন এমনটা ভাববেন না। আমরা এরপর রাস্তায় নামবো। সড়ক অবরোধ করবো। মৃত্যুকে ভয় করি না।

