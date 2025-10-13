ঢাকা কলেজে ধস্তাধস্তি
ক্লাস বর্জন করে প্রতিবাদ জানাবেন সরকারি কলেজের শিক্ষকরা
ঢাকা কলেজে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ধস্তাধস্তি ও শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় সারাদেশের সরকারি কলেজে অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) থেকে দেশের সব সরকারি কলেজে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে না গিয়ে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্য সচিব ড. মো. মাসুদ রানা খান।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় গণমাধ্যমকে তিনি এই কর্মসূচির কথা জানিয়েছেন।
তিনি জানান, শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানাতে এবং শিক্ষক সমাজের মর্যাদা রক্ষার দাবিতে এই কর্মসূচি পালন করা হবে।
মাসুদ রানা খান বলেন, ঢাকা কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে সারাদেশের সরকারি কলেজে শিক্ষকরা কর্মবিরতি পালন করবেন। মঙ্গলবার থেকে শিক্ষকরা নিজ নিজ কলেজে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন, সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং শিক্ষকদের মধ্যেও আলোচনা করবেন।
তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রশ্নে আমরা কোনোভাবেই আপস করবো না। কর্মবিরতির পাশাপাশি শিক্ষক সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাবে।
এর আগে, আজ সকালে ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন–২০২৫’ দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সাত কলেজ শিক্ষার্থীদের পদযাত্রা শুরুর সময় শিক্ষক–শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধস্তাধস্তির ঘটনা ঘটে। এক শিক্ষার্থীকে শিক্ষকরা কমনরুমে আটকে রাখলে সহপাঠীরা প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে তাকে ছাড়িয়ে আনেন। এ ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
চলতি বছরের ২৬ মার্চ সরকার রাজধানীর সাত সরকারি কলেজকে পৃথক করে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের ঘোষণা দেয় সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রস্তাবিত নাম নির্ধারণ করে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’। কলেজগুলো হলো—ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ এবং সরকারি তিতুমীর কলেজ। এই কলেজগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত অধ্যাদেশের দাবিতে আজ পদযাত্রা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে।
