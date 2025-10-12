শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদ অভিভাবক ঐক্য ফোরামের
জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষকদের ওপর হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে অভিভাবক ঐক্য ফোরাম। একই সঙ্গে শিক্ষকদের সব দাবি-দাওয়া মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি।
রোববার (১২ অক্টোবর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জিয়াউল কবির দুলু।
বিবৃতিতে জিয়াউল কবির দুলু বলেন, আমরা কোন অসভ্য সমাজে বসবাস করছি, যেখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক তথা মানুষ গড়ার কারিগরদের প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয় এবং গ্রেফতার করা হয়।
অবিলম্বে গ্রেফতার শিক্ষকদের মুক্তি ও তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে জিয়াউল কবির বলেন, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা সমাগত। এ সময়ে ক্লাস বন্ধ থাকলে শিক্ষার্থীরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। সেজন্য সব এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারীকরণেরও দাবি জানান তিনি।
এএএইচ/এমএমকে/জেআইএম