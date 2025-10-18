ট্রাকবোঝাই বরফ এনে ইলিশ ধরার প্রস্তুতি, অভিযানে জব্দ

ট্রাকবোঝাই বরফ এনে ইলিশ ধরার প্রস্তুতি, অভিযানে জব্দ
লক্ষ্মীপুরে রামগতিতে বেআইনিভাবে ইলিশ মাছ ধরার প্রস্তুতিকালে বরফবোঝাই ট্রাক, ট্রলার ও জাল জব্দ করেছে প্রশাসন। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে উপজেলার চররমিজ ইউনিয়নের মেঘনা নদী এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
রামগতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সৈয়দ আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে অভিযানে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এম ইন্জারুল হক ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সৌরভ উজ জামানসহ সেনাবাহিনী, থানা পুলিশ ও নৌপুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
ইউএনও আমজাদ হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চর রমিজ ইউনিয়নে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়। জেলেরা কক্সবাজার থেকে ট্রাকযোগে বরফ সংগ্রহ করে বেআইনিভাবে ইলিশ মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এসময় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ হাজার মিটার জাল, ২টি মাছ ধরার বড় ট্রলার, বরফবাহী ২টি ট্রাক এবং একটি ট্রাক্টর জব্দ করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, অভিযানের সময় মাঝি ও শ্রমিকেরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এতে জব্দকৃত নৌযান, মোটরযান এবং জাল ও অন্যান্য সামগ্রী নৌপুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় নিয়মিত মামলা করা হবে।
প্রসঙ্গত, মা-ইলিশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে গত ৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর মধ্যরাত পর্যন্ত ২২ দিন মেঘনা নদীতে ইলিশসহ সকল প্রজাতির মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার। নিষেধাজ্ঞাকালীন মাছ শিকারে গেলে জেল, জরিমানা ও উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।
কাজল কায়েস/এফএ/এএসএম