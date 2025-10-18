এইচএসসি
ছাত্ররা বিদেশমুখী ছাত্রীরা বিবাহিত, পাস করেনি কলেজের কেউ
শরীয়তপুরের জাজিরার ডা. মোসলেম উদ্দিন খান কলেজ থেকে এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ২৬ শিক্ষার্থীর কেউ উত্তীর্ণ হতে পারেনি।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) প্রকাশিত ফলাফল থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
প্রকাশিত ফলাফল ও কলেজ সূত্রে জানা যায়, কলেজটি থেকে ২৬ জন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে একজন অনুপস্থিত ছিল। মানবিক শাখা থেকে অংশ নেয় ২৩ জন ও ব্যবসায় শিক্ষা থেকে অংশ নেয় ৩ জন। ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা যায় সবাই অকৃতকার্য হয়েছে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক কলেজের এক শিক্ষক বলেন, এ প্রতিষ্ঠানের ছেলে শিক্ষার্থীরা বিদেশমুখী। আর মেয়ে শিক্ষার্থীরা অধিকাংশই বিবাহিত। যারা এখানে পড়তে আসে তারা নামে মাত্র পড়াশোনা করে ও কলেজমুখী না। এসব কারণেই এবার সবাই অকৃতকার্য হয়েছে বলে আমি মনে করি।
প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মো. দেলোয়ার হোসেনকে মুঠোফোনে একাধিকবার কল কররেও কল রিসিভ করেননি।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাবেরী রায়কে ফোন দিলে তিনিও রিসিভ করেননি।
