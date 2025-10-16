পাঁচ বছরে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল সিলেটে, পাসের হার ৫১.৮৬ শতাংশ

পাঁচ বছরে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল সিলেটে, পাসের হার ৫১.৮৬ শতাংশ
এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ধস নেমেছে সিলেট বোর্ডে। এ বছর সিলেট বোর্ডে পাসের হার ৫১ দশমিক ৮৬ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬০২ জন। যা বিগত ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল।
গত বছর সিলেট বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮৫ দশমিক ৩৯ শতাংশ। আর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৬৬৯৮ জন শিক্ষার্থী।
এদিকে এ বছর সিলেট বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল ৬৯ হাজার ১৭২ জন। তার মধ্যে পাস করেছে ৩৫ হাজার ৮৭১ জন।
বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকাল ১০টায় সিলেট শিক্ষাবোর্ডের সম্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আনোয়ার হোসেন চৌধুরী।
ফলাফল ধসের কারণ হিসেবে তিনি বলেন, ইংরেজিসহ কয়েকটি বিষয়ে খারাপ ফলের কারণে সামগ্রিক ফলাফল খারাপ হয়েছে।
প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, এ বছর শতভাগ পাস করেছে তিনটি প্রতিষ্ঠান। এর আগের বছর শতভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল আটটি। এবার একজন শিক্ষার্থীও পাস করেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা চারটি।
