নিজ বাসা থেকে ঝালকাঠি জেলা আ’ লীগ নেত্রী কেকার মরদেহ উদ্ধার
ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শারমিন মৌসুমি কেকার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১৩ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে বরিশাল শহরের সদর রোডের নিজ বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
শারমিন মৌসুমী কেকা (৪৫) বরিশাল নগরীর সদর রোড এলাকার হিরণ আহমেদ মিঠুর স্ত্রী ও ঝালকাঠি পৌরশহরের চাঁদকাঠি এলাকার সিকান্দার কবিরের মেয়ে। তিনি ঝালকাঠি জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও ঝালকাঠি জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বরিশাল কোতয়ালী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান।
তিনি জানান, জাতীয় সেবা ৯৯৯-এ খবর পেয়ে বাসায় ঢুকে খাটে শোয়া অবস্থায় মরদেহটি দেখতে পান। পরবর্তীতে মহিলা পুলিশ মরদেহ চেক করে এক অংশে রক্ত জমাট রয়েছে দেখতে পান।
কেকার মেয়ে দিতান জানান, বিকেল থেকে তিনি তার মায়ের কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছিলেন না। রাতে রুমের দরজা খুলে তিনি তার মাকে মৃত অবস্থায় খাটে পড়ে থাকতে দেখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার বাবাকে জানান।
দিতান আরও জানান, তার মা দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং এর আগে তার হার্টে রিংও পরানো হয়েছিল।
প্রসঙ্গত, জুলাই-আগস্টের মোট ৩টি মামলার আসামি ছিলেন শারমিন মৌসুমি কেকা।
শাওন খান/কেএইচকে