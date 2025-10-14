চাকসু নির্বাচন
বুথ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন, নিরাপত্তায় ২৫০ সিসি ক্যামেরা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে ১৫টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বুথ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য ২৫০টি সিসি ক্যামেরা থাকবে।
মঙ্গলবার ( ১৪ অক্টোবর) চাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, আমাদের নির্বাচনের সব কাজ ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে।
এদিকে ১৫টি কেন্দ্রের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে ৬৭টি কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে থাকবে পাঁচটি ব্যালট বাক্স এবং পাঁচজন করে এজেন্ট। একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারবেন। ভোট গ্রহণ শেষে হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ভোট কেন্দ্রে আর কেন্দ্রীয় ফলাফল ঘোষণা হবে ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) অনুষদে।
যে ৫টি ভবনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: আইটি ভবন (ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ), শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ভবন (কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ নতুন ভবন), বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ড. মুহাম্মদ ইউনুস ভবন (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ), ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ভবন।
উল্লেখ্য, প্রসঙ্গত ১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট হবে। এর আগে ১৯৭০ সালে চাকসুর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮১ সালে এবং ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ চাকসুর নির্বাচন হয়।
