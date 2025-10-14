হল সংসদের ফলাফল ভোটকেন্দ্রে, চাকসুর ব্যবসায় অনুষদে

হল সংসদের ফলাফল ভোটকেন্দ্রে, চাকসুর ব্যবসায় অনুষদে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদ ভবনে ১৫টি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ভোট কেন্দ্রে আর কেন্দ্রীয় ফলাফল ঘোষণা হবে ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) অনুষদে।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মনির উদ্দিন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল কেন্দ্রগুলো থেকেই ঘোষণা করা হবে। আর চাকসুর কেন্দ্রীয় নির্বাচনের ফলাফল ব্যবসায় অনুষদে ঘোষণা করা হবে।
এদিকে ১৫টি কেন্দ্রের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে ৬৭টি কক্ষ। প্রতিটি কক্ষে থাকবে পাঁচটি ব্যালট বাক্স ও পাঁচজন করে এজেন্ট। একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৫০০ ভোটার ভোট দিতে পারবেন।
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এমন ভবনগুলো হলো- আইটি ভবন (ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ), শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ভবন (কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ নতুন ভবন), বিজ্ঞান অনুষদ ভবন, ড. মুহাম্মদ ইউনুস ভবন (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ) ও ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ভবন।
বুধবার (১৫ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে। ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ চাকসুর নির্বাচন হয়। ১৯৭০ সালে চাকসুর প্রথম নির্বাচনের পর ১৯৭২, ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
