হিমালয়ের ‘হিমলুং’ অভিযানে যাচ্ছেন নিম্নি
হিমালয়ের ‘হিমলুং’ পর্বত শিখরে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছেন দেশের নারী পর্বতারোহী নুরুননাহার নিম্নি। ৩০ দিনের এই অভিযানে ১৮ অক্টোবর নেপালের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বেন তিনি। ১৭ অক্টোবর রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে সংবাদ সম্মেলন করে অভিযাত্রী নুরুন্নাহার নিম্নির হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। এ সময় অভিযানের বিস্তারিত তুলে ধরেন তিনি।
জানা যায়, ৭ হাজার ১২৬ মিটার উচ্চতার ‘হিমলুং হিমাল’ পর্বত শিখর তিব্বত সীমান্তবর্তী নেপালের মানাসলু অঞ্চলে অবস্থিত। ‘হিমলুং হিমাল’ পর্বত শিখর অভিযানটি পরিচালনা করছে বাংলা মাউন্টেইনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাব এবং স্পন্সর করছে পূবালী ব্যাংক পিএলসি।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ, অ্যান্টার্কটিকা ও সুমেরু অভিযাত্রী ইনাম আল হক, এভারেস্ট বিজয়ী এম এ মুহিত, পূবালী ব্যাংক পিএলসির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহনেওয়াজ খান, এভারেস্ট বিজয়ী প্রথম বাংলাদেশি নারী নিশাত মজুমদার।
হিমলুং শিখরে এটি ক্লাবের দ্বিতীয় অভিযান উল্লেখ করে অভিযানটি নিয়ে এম এ মুহিত বলেন, ‘ক্লাবের পক্ষ থেকে এর আগেও পর্বতটিতে অভিযান হয়েছে। সেবার সফল হয়েছি। নিম্নি খুবই এনার্জেটিক, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পর্বতারোহী। তাকে নিয়ে খুব আশাবাদী আমরা। সবকিছু অনুকূলে থাকলে সে দেশের পতাকার গৌরব ধরে রাখবে।’
নুরুননাহার নিম্নি পেশায় ব্যাংক কর্মকর্তা। পূবালী ব্যাংকের প্রিন্সিপাল অফিসার পদে কর্মরত আছেন। অবসর পেলেই পর্বত অভিযানে অংশ নেন। নিম্নি ভারতে মৌলিক পর্বতারোহণ প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। ২০২৪ সালে অক্টোবরে ৬ হাজার ১৬১ মিটারের আইল্যান্ড পিক চূড়ায় পা রাখেন। এই প্রথম ৭ হাজার মিটার উচ্চতার কোনো পর্বত শিখরে যাচ্ছেন তিনি।
নুরুননাহার নিম্নি বলেন, ‘এটা আমার জন্য চ্যালেঞ্জিং। প্রথমবারের মতো ৭ হাজার মিটারের পর্বতে যাচ্ছি। দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে প্রস্তুত করেছি। আশা করি দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতে পারবো।’
অক্টোবরজুড়ে বিশ্বব্যাপী স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাস পালিত হয়। ‘রাইজ ফর হার’ স্লোগানে নিম্নিও স্তন ক্যানসার প্রতিরোধের বার্তা নিয়ে হিমলুং অভিযানে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘রাইজ ফর হার স্লোগানটি মূলত ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই করা প্রতিটি নারীকে উৎসর্গ করতে চাই। ভয়াবহ স্মৃতি বহন করা প্রতিটি নারীকে শক্তির বার্তা দিতে এই পর্বত শিখরে যাচ্ছি। হিমলুংয়ের সুউচ্চ শিখরে পৌঁছে স্তন ক্যানসার নিয়ে বার্তা দিতে চাই।’
