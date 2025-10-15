ঢাকার যেখানে দেখবেন উড়োজাহাজ ওঠা-নামার দৃশ্য

ঢাকার যেখানে দেখবেন উড়োজাহাজ ওঠা-নামার দৃশ্য
কোলাহলপূর্ণ ও ব্যস্ত নগরজীবনে কিছু কিছু জায়গা আজও আছে; যেখানে ক্লান্ত মানুষ খুঁজে পায় স্বস্তি আর ভিন্নরকম অনুভূতি। তেমনই একটি স্থান উত্তরার বাউনিয়ার দলিপাড়া। যেখানে খুব কাছ থেকেই দেখা যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে। একের পর এক উড়োজাহাজ যখন মাথার ওপর দিয়ে ওঠা-নামা করে; তখন সত্যিই অনন্য লাগে।
বিকেল নামলেই বদলে যেতে শুরু করে দলিপাড়ার চেহারা। এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ। যেখানে আসেন বিভিন্ন বয়সের মানুষ—কেউ পরিবারের হাত ধরে, কেউ বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দিতে, কেউবা একাকী, কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে, শুধুই বিশেষ কোনো মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দি করার আশায়।
প্রতি পাঁচ-দশ মিনিট পরপর বিশালদেহী উড়োজাহাজ ঠিক মাথার ওপর দিয়ে গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসে। উড়োজাহাজের নিচ দিয়ে যখন ছায়া পড়ে মানুষের মাথার ওপর, তখন বাতাসে মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। সেই মুহূর্তে শিশুরা বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। চোখেমুখে ফুটে ওঠে ভয়, কৌতূহল আর আনন্দের মিশেল।
কেউ দাঁড়িয়ে থাকেন নীরবে, কেউ চিৎকার করেন উচ্ছ্বাসে। তরুণ-তরুণীরা তখন ভিডিও করেন উড়োজাহাজ ওঠা-নামার দৃশ্য। যেন তা শুধু একটি মুহূর্ত নয় বরং সারাজীবনের জন্য সংরক্ষিত স্মৃতি। অনেকে আবার উড়োজাহাজ আগমনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছবি তোলেন, যাতে আকাশের গর্জন আর মনে জাগা অনুভূতি একসঙ্গে ধরা পড়ে।
প্রতিটি বিকেল পরিণত হয় প্রাণবন্ত উৎসবে। রাস্তার ধারে সাজানো থাকে ছোট ছোট অস্থায়ী খাবারের দোকান। ফুচকা, চটপটি, ঝালমুড়ি, ভেলপুরি—মুখরোচক খাবারগুলো যেন পুরো অভিজ্ঞতাকে আনন্দময় করে তোলে। দোকানিদের ডাকে মুখর হয়ে ওঠে।
সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে দৃশ্যপট হয় আরও রোমাঞ্চকর। দিনের আলো হারিয়ে যেতে যেতে একে একে জ্বলে ওঠে বাতি—আলোর বিন্দুগুলো যেন সরলরেখায় পরিণত হয়। সেই সময়ে যখন কোনো উড়োজাহাজ গর্জন করতে করতে নিচে নামে; তখন পুরো দৃশ্যটাই হয়ে ওঠে চোখ ধাঁধানো। বিমানের গায়ে প্রতিফলিত আলো মুহূর্তেই বদলে দেয় চারপাশ।
এটি এখন ঢাকাবাসীর ব্যতিক্রমী বিকেলের প্রিয় গন্তব্য। ক্লান্তি, যানজট আর ধোঁয়ার ভিড়ে জায়গাটি যেন শ্বাস নেওয়ার সুযোগ এনে দেয়। একদিকে আছে আকাশভেদী গর্জন নিয়ে নেমে আসা বিশাল সব উড়োজাহাজ। যা চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়। যেন হৃদয় এক মুহূর্তের জন্য থমকে যায়। অন্যদিকে আছে পরিবার কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর আরামদায়ক প্রাণবন্ত পরিবেশ।
কেউ আসেন শুধুই উড়োজাহাজ দেখার রোমাঞ্চ নিতে। কেউ আসেন প্রিয়জনের সঙ্গে মুহূর্ত ভাগ করে নিতে। ছোটদের জন্য বিস্ময়ের রাজ্য। বড়দের জন্য যান্ত্রিক শহরের ক্লান্ত জীবনে প্রশান্তির পরশ। আকাশের বিশালতা, উড়োজাহাজের গতি আর বুকভরা অনুভব—সব মিলে বাউনিয়ায় কাটানো সময় অনন্য অভিজ্ঞতা, যা দিনের শেষে মানুষের মনে গেঁথে থাকে।
- যেভাবে যাবেন
উড়োজাহাজের ওঠা-নামা দেখতে হলে প্রথমে আপনাকে আসতে হবে রাজধানীর উত্তরার জসীম উদ্দীন এলাকায়। সেখান থেকে রিকশা বা অটোরিকশায় সহজেই পৌঁছে যেতে পারবেন বাউনিয়ার দলিপাড়া এলাকায়।
