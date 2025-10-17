মেরিটাইম সেক্টর হুমকির মুখে০৮:৫৮ এএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, রোববার
মেরিটাইম সেক্টর হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কা করেছেন বাংলাদেশ মেরিন অ্যাকাডেমি থেকে পাশকরা ক্যাডেটরা। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের...
থানার ওসি বিএনপি প্রার্থীকে গ্রেফতারের হুমকি দিচ্ছেন১০:৪৫ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৫, বৃহস্পতিবার
কিশোরগঞ্জে কয়েকটি পৌরসভায় বিএনপি নেতাকর্মীদের নানাভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি। ভৈরব থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ভৈরব উপজেলা বিএনপির...
অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে হত্যার হুমকি০৪:৩৫ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০১৫, মঙ্গলবার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে বেশ কয়েকদিন ধরে হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে আনসারুল্লাহ বাংলা টিমসহ বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠন...