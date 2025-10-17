যাদের হাত ধরে ক্ষমতায়, তাদের হাতেই ক্ষমতাচ্যুত মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট!০৮:৫১ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
যাদের হাত ধরে ক্ষমতায় বসেছিলেন, তাদের হাতেই ক্ষমতাচ্যুত হলেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা! সেই শক্তির নাম সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিট ‘ক্যাপসাট’...
মাদাগাস্কারে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলো সেনাবাহিনী০৮:০৮ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
বিক্ষোভের মুখে মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পর ক্ষমতা দখল করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। একজন...
প্রকাশ্যে এলেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট, ফেসবুক লাইভে ‘বিস্ফোরক মন্তব্য’০৭:০৫ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
দেশ ছেড়ে পালানোর গুঞ্জনের মধ্যেই প্রকাশ্যে এলেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট, ফেসবুক লাইভে এসে করলেন ‘বিস্ফোরক মন্তব্য’। প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা...
জেন-জি বিক্ষোভের মুখে এবার দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট১০:০১ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
রোববার (১২ অক্টোবর) তিনি দেশ ছাড়েন ও সোমবার রাজোয়েলিনার এই প্রস্থানের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়...
পতনের ঝুঁকিতে সরকার মাদাগাস্কারে সরকারবিরোধী জেন-জি বিক্ষোভে অংশ নিলেন সেনা সদস্যরা১১:৪৬ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে মাদাগাস্কার। দেশটির সৈনা সদস্যদের কিছু দল আদেশ অমান্য করে রাজধানী আন্তানানারিভোতে জড়ো হওয়া হাজার হাজার জেন-জি বিক্ষোভকারীর সঙ্গে সরকারবিরোধী...
মাদাগাস্কারে সরকার পতন প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বললো জেন জিরা০৫:২৬ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
জেন জি আন্দোলনে সরকার পতন হলেও এখনো রাস্তা ছাড়েনি মাদাগাস্কারের তরুণরা। প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা...
জেন জি আন্দোলনে আরও এক দেশে সরকার পতন০৪:৩৮ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
জেন জি আন্দোলনে আরও এক দেশে হলো সরকার পতন! পূর্ব আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কারে জেন জি আন্দোলনে সরকার পতন হলেও এখনো রাস্তায়...