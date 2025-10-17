যাদের হাত ধরে ক্ষমতায়, তাদের হাতেই ক্ষমতাচ্যুত মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট!
আন্তর্জাতিক

যাদের হাত ধরে ক্ষমতায়, তাদের হাতেই ক্ষমতাচ্যুত মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট!

০৮:৫১ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার

যাদের হাত ধরে ক্ষমতায় বসেছিলেন, তাদের হাতেই ক্ষমতাচ্যুত হলেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা! সেই শক্তির নাম সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিট ‘ক্যাপসাট’...

মাদাগাস্কারে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলো সেনাবাহিনী
আন্তর্জাতিক

মাদাগাস্কারে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলো সেনাবাহিনী

০৮:০৮ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার

বিক্ষোভের মুখে মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা দেশ ছেড়ে পালানোর পর ক্ষমতা দখল করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। একজন...

প্রকাশ্যে এলেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট, ফেসবুক লাইভে ‘বিস্ফোরক মন্তব্য’
আন্তর্জাতিক

প্রকাশ্যে এলেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট, ফেসবুক লাইভে ‘বিস্ফোরক মন্তব্য’

০৭:০৫ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার

দেশ ছেড়ে পালানোর গুঞ্জনের মধ্যেই প্রকাশ্যে এলেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট, ফেসবুক লাইভে এসে করলেন ‘বিস্ফোরক মন্তব্য’। প্রেসিডেন্ট আন্দ্রি রাজোয়েলিনা...

জেন-জি বিক্ষোভের মুখে এবার দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট
আন্তর্জাতিক

জেন-জি বিক্ষোভের মুখে এবার দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

১০:০১ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার

রোববার (১২ অক্টোবর) তিনি দেশ ছাড়েন ও সোমবার রাজোয়েলিনার এই প্রস্থানের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়...

মাদাগাস্কারে সরকারবিরোধী জেন-জি বিক্ষোভে অংশ নিলেন সেনা সদস্যরা
আন্তর্জাতিক

পতনের ঝুঁকিতে সরকার মাদাগাস্কারে সরকারবিরোধী জেন-জি বিক্ষোভে অংশ নিলেন সেনা সদস্যরা

১১:৪৬ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

সরকারবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে মাদাগাস্কার। দেশটির সৈনা সদস্যদের কিছু দল আদেশ অমান্য করে রাজধানী আন্তানানারিভোতে জড়ো হওয়া হাজার হাজার জেন-জি বিক্ষোভকারীর সঙ্গে সরকারবিরোধী...

প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বললো জেন জিরা
আন্তর্জাতিক

মাদাগাস্কারে সরকার পতন প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বললো জেন জিরা

০৫:২৬ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার

জেন জি আন্দোলনে সরকার পতন হলেও এখনো রাস্তা ছাড়েনি মাদাগাস্কারের তরুণরা। প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে তারা...

জেন জি আন্দোলনে আরও এক দেশে সরকার পতন
আন্তর্জাতিক

জেন জি আন্দোলনে আরও এক দেশে সরকার পতন

০৪:৩৮ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার

জেন জি আন্দোলনে আরও এক দেশে হলো সরকার পতন! পূর্ব আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কারে জেন জি আন্দোলনে সরকার পতন হলেও এখনো রাস্তায়...

কোন তথ্য পাওয়া যায়নি!