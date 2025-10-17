সিইসি-অস্ট্রেলীয় মন্ত্রীর বৈঠক নির্বাচনে এআইয়ের অপব্যবহার রোধে সহায়তার আশ্বাস০৫:২৮ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) অপব্যবহার নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ক্ষুদ্র ব্যবসা, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও বহুসংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী ডা. অ্যান অ্যালির সঙ্গে...
দরপত্র ছাড়াই ১১৫ টাকা কেজি দরে চিনি কিনছে সরকার০৪:২৬ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
দরপত্র ছাড়াই সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ১১৫ টাকা ৫৮ পয়সা দরে ১৫ হাজার মেট্রিক টন চিনি কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বাংলাদেশ চিনি...
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভার সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক০৯:৩২ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ইতালির রোমে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার সঙ্গে বৈঠক করেছেন...
ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের সঙ্গে খালেদার বৈঠক বৃহস্পতিবার১০:০৬ এএম, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বুধবার
ঢাকায় সফররত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করবেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় চেয়ারপারসনের...
অস্ট্রেলীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মেননের বৈঠক মঙ্গলবার০৩:১১ পিএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, সোমবার
ভিজিট বাংলাদেশ স্লোগানকে সফল ও স্বার্থক করতে এবং পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও মত বিনিময় সভা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে।