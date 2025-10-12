যা মানুষ বোঝে না তা কেন হবে, পিআর নিয়ে প্রশ্ন মির্জা ফখরুলের০১:৪০ পিএম, ১৬ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, কয়েকটা দল পিআর দাবি করছে। পিআর কেউ বোঝে না। যা মানুষ বোঝে না তা কেন হবে? ভোট হবে এক ব্যক্তি এক ভোট। সবাই একমত হলে...
রুহুল কবির রিজভী গণতন্ত্রের যাত্রায় সংকট তৈরি হলে ‘কালো ঘোড়ার অনুপ্রবেশ’ হতে পারে০৪:৫১ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় সংকট সৃষ্টি হলে ‘কালো ঘোড়ার অনুপ্রবেশ’ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল...
আমি নিজেই পিআর বুঝি না: মির্জা ফখরুল০১:৪৯ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, পিআর আমি নিজেই বুঝি না। দেশটাকে বাঁচান, বিভাজন সৃষ্টি করবেন না। গণভোট আর পিআর ছাড়া নির্বাচন হবে না, এসব দাবি দাওয়া- মিছিল করে তারা নির্বাচন ভণ্ডুল করতে চায়...