নর্ডিক রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক
রাজনীতি

০৪:২৯ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার

বাংলাদেশে অবস্থানরত ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের বৈঠক হয়েছে...

কটূক্তির প্রতিবাদে ডেনমার্ক আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত
প্রবাস

০৩:০১ এএম, ০৭ মে ২০১৭, রোববার

ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে বহিষ্কৃত, অন্য দলের এজেন্ট, চক্রান্তকারী ও ইউরোপ আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে কটূক্তির প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন...

ডেনমার্কের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান
প্রবাস

০২:৪৩ এএম, ০৮ এপ্রিল ২০১৭, শনিবার

বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে ডেনমার্কের ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ সাত্তার...

ডেনমার্কে ‘শরণার্থী’ তালিকায় বাংলাদেশ
প্রবাস

০৫:৩১ এএম, ২৫ মার্চ ২০১৭, শনিবার

বাংলাদেশিদের ভিসা দিতে ‘শরণার্থী’ দেশগুলোর তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করে অভিবাসন বিষয়ক গেজেট প্রকাশ করেছে ডেনমার্ক। এতে করে দেশটিতে ভিসা...

বঙ্গবন্ধুই বাঙালির প্রাণশক্তির উৎস
প্রবাস

০২:৩৮ এএম, ১৯ মার্চ ২০১৭, রোববার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৯৮ তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ডেনমার্কে অালোচনা সভা ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে...

স্বাধীনতা দিবসে ডেনমার্ক আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কনসার্ট
প্রবাস

০২:৫৭ এএম, ১২ মার্চ ২০১৭, রোববার

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ডেনমার্ক আওয়ামী লীগের উদ্যোগে কনসার্ট ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে...

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে ডেনমার্কে আলোচনা সভা
প্রবাস

০২:৩০ এএম, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, শনিবার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) ডেনমার্ক আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে...

ডেনমার্কে বিজয় দিবস উদযাপিত
প্রবাস

০৫:০৮ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫, বুধবার

ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজয় দিবস উদযাপিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ডেনমার্কে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা হয় এ বছর...

