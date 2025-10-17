সারাদেশে টাইফয়েডের টিকাদান কার্যক্রম শুরু০৭:০১ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
দেশে প্রথমবারের মতো টাইফয়েডের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচি চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। জাগো নিউজের জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর...
চসিক মেয়র চট্টগ্রাম সিটিতে ৮ লাখ ২৯ হাজার শিশুকে দেওয়া হবে টাইফয়েডের টিকা০৪:০০ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
চট্টগ্রাম সিটিতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন–২০২৫ এর উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এসময় চসিক...
আমি মুক্তিযোদ্ধা, সেফ এক্সিট আমার জন্য নয়: উপদেষ্টা ফারুক ই আজম০২:০৮ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বলেছেন, আমি নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা, সুতরাং সেফ এক্সিট আমার জন্য নয়। আমি এ দেশেই থাকবো...
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা টাইফয়েডে এখনও দেশে শিশুর মৃত্যু হওয়া আমাদের জন্য লজ্জার১২:১২ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, দেশে টাইফয়েডে এখনও শিশুর মৃত্যু হয়, এটা আমাদের জন্য অনেক লজ্জার...
দেশে প্রথমবারের মতো টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু১০:৫৯ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
দেশে প্রথমবারের মতো একযোগে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হলো। ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী প্রায় পাঁচ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে...