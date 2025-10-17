সারাদেশে টাইফয়েডের টিকাদান কার্যক্রম শুরু
সারাদেশে টাইফয়েডের টিকাদান কার্যক্রম শুরু

০৭:০১ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

দেশে প্রথমবারের মতো টাইফয়েডের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। এ কর্মসূচি চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। জাগো নিউজের জেলা ও উপজেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর...

চট্টগ্রাম সিটিতে ৮ লাখ ২৯ হাজার শিশুকে দেওয়া হবে টাইফয়েডের টিকা
চসিক মেয়র চট্টগ্রাম সিটিতে ৮ লাখ ২৯ হাজার শিশুকে দেওয়া হবে টাইফয়েডের টিকা

০৪:০০ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

চট্টগ্রাম সিটিতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন–২০২৫ এর উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এসময় চসিক...

আমি মুক্তিযোদ্ধা, সেফ এক্সিট আমার জন্য নয়: উপদেষ্টা ফারুক ই আজম
আমি মুক্তিযোদ্ধা, সেফ এক্সিট আমার জন্য নয়: উপদেষ্টা ফারুক ই আজম

০২:০৮ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বলেছেন, আমি নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা, সুতরাং সেফ এক্সিট আমার জন্য নয়। আমি এ দেশেই থাকবো...

টাইফয়েডে এখনও দেশে শিশুর মৃত্যু হওয়া আমাদের জন্য লজ্জার
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা টাইফয়েডে এখনও দেশে শিশুর মৃত্যু হওয়া আমাদের জন্য লজ্জার

১২:১২ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, দেশে টাইফয়েডে এখনও শিশুর মৃত্যু হয়, এটা আমাদের জন্য অনেক লজ্জার...

দেশে প্রথমবারের মতো টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু
দেশে প্রথমবারের মতো টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু

১০:৫৯ এএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

দেশে প্রথমবারের মতো একযোগে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হলো। ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী প্রায় পাঁচ কোটি শিশুকে বিনামূল্যে...

