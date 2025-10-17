জুলাই সনদে আমরা সই করবো, তবে নোট অব ডিসেন্ট আছে: সালাহউদ্দিন০৯:০৫ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
জুলাই সনদের সঙ্গে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ...
রুহুল কবির রিজভী গণতন্ত্রের যাত্রায় সংকট তৈরি হলে ‘কালো ঘোড়ার অনুপ্রবেশ’ হতে পারে০৪:৫১ পিএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার
গণতন্ত্রের অভিযাত্রায় সংকট সৃষ্টি হলে ‘কালো ঘোড়ার অনুপ্রবেশ’ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল...
পিআর নিয়ে গণভোট করুন, না হয় রাজপথে ফয়সালা: হামিদুর রহমান আজাদ০৮:২২ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নের বিষয়ে জনগণের মতামত জানতে গণভোট আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছেন...
নির্বাচনের আগে গণভোটসহ ৫ দাবিতে ইসলামি আন্দোলনের মানববন্ধন০৫:২৬ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
জুলাই সনদে পিআর যুক্ত করে নির্বাচনের আগেই গণভোটসহ ৫ দফা দাবিতে চলমান যুগপৎ আন্দোলনের তৃতীয় ধাপের কর্মসূচির অংশ হিসেবে মানববন্ধন করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ...
জাতীয় নির্বাচনের দিনই হতে পারে গণভোট: মির্জা ফখরুল০৫:০৩ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, গণতন্ত্রের বিকল্প শুধুই গণতন্ত্র। গণভোট বিষয়ে বিএনপির মতামত হলো—জাতীয় নির্বাচনের...
প্রশ্ন রিজভীর জামায়াত কি এখন পাদ্রিদের মতো জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে০৪:৫৩ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
জামায়াতে ইসলামী কি এখন মধ্যযুগীয় পাদ্রিদের মতো জান্নাতের টিকিট বিক্রি করছে- এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব...
জামায়াত আওয়ামী লীগের লেজ ধরে চলতে ভালোবাসে: রিজভী০৪:৪৫ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫, মঙ্গলবার
জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগের লেজ ধরে চলতে ভালোবাসে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী...
জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করলে ‘আম-ছালা দুইটাই যাবে’: ডা. তাহের০৪:২৯ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
জাতীয় নির্বাচনের দিন গণভোট করলে ‘আম ও ছালা দুইটাই যাবে’ বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের...
নভেম্বরেই গণভোট চেয়ে ইসির কাছে প্রস্তাব জামায়াতের০৩:৪৮ পিএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫, সোমবার
জাতীয় সংসদের আগে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে গণভোট চায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। এই বিষয়ে দলটি নির্বাচন কমিশনে একটি লিখিত প্রস্তাবও দিয়েছে...
আগে গণভোট পরে সংসদ নির্বাচন হতে হবে: নূরুল ইসলাম বুলবুল০৯:২৯ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
আগে গণভোট পরে সংসদ নির্বাচন হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য নূরুল ইসলাম বুলবুল...