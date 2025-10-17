বাংলাদেশে জ্বালানি আনা জাহাজে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা১১:০৩ পিএম, ১২ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
ইরানের পেট্রোলিয়াম ও এলপিজি রফতানিতে সহায়তার অভিযোগে ৫০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও জাহাজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা একটি জাহাজ বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করা অবস্থায় আছে...
এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ দ্রুত শেষ করার সুপারিশ০১:১৫ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০১৬, বুধবার
তরল জ্বালানি গ্যাসের (এলপিজি) প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুত শেষ করার সুপারিশ করেছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি...