অতিরিক্ত মোবাইল সিম ৩০ অক্টোবরের মধ্যে বাতিলের নির্দেশ বিটিআরসির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৪ এএম, ১৫ অক্টোবর ২০২৫
মোবাইল ফোনের সিমকার্ড/প্রতীকী ছবি

একজন ব্যক্তির নামে ১০টির বেশি মোবাইল সিম থাকলে অতিরিক্ত সিমগুলো আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে স্বেচ্ছায় বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিটিআরসির এক বিজ্ঞপ্তিতে গ্রাহকদের এ অনুরোধ জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব গ্রাহক স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সিমকার্ড বাতিল করবেন না, কমিশন নিজ উদ্যোগে সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করবে। অপরাধ দমন ও সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করা, নকল বা অচিহ্নিত সিমের ব্যবহার বন্ধ করা এবং ডিজিটাল পরিচয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নিজের জাতীয় পরিচয়পত্র বা এনআইডিতে পছন্দমতো ১০টি সিম রেখে অতিরিক্ত সিমকার্ডগুলো আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটরের কাস্টমার কেয়ারের মাধ্যমে ডি-রেজিস্টার (নিবন্ধন বাতিল) বা মালিকানা পরিবর্তন করতে হবে।

যেসব গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত সিম বাতিল করতে ব্যর্থ হবেন, তাদের ক্ষেত্রে কমিশন দৈবচয়নভিত্তিক পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অতিরিক্ত সিমগুলোর নিবন্ধন বাতিল করবে।

মোবাইল থেকে *16001# নম্বরে এনআইডির শেষ চারটি সংখ্যা পাঠিয়ে গ্রাহকরা জানতে পারবেন, তাদের নামে কতটি সিম নিবন্ধিত আছে।

বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত সিমের সংখ্যা ১৮ কোটি ৮৬ লাখ ৪০ হাজার।

