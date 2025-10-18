টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, প্রথম ওয়ানডে
সরাসরি, দুপুর ১-৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস টিভি
নাগরিক টিভি, টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
নিউজিল্যান্ড-পাকিস্তান
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১ ও পিটিভি স্পোর্টস
নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড, প্রথম টি-টোয়েন্টি
সরাসরি, দুপুর ১২-১৫ মিনিট
সনি স্পোর্টস টেন ১ ও টেন ক্রিকেট
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নটিংহাম–চেলসি
সরাসরি, বিকেল ৫–৩০ মি.
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানচেস্টার সিটি-এভারটন
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ক্রিস্টাল প্যালেস–বোর্নমাউথ
সরাসরি, রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ফুলহাম–আর্সেনাল
সরাসরি, রাত ১০–৩০ মি.
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জার্মান বুন্দেসলিগা
মাইনৎস–লেভারকুসেন
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭–৩০ মি.
সনি স্পোর্টস টেন ২
বায়ার্ন মিউনিখ–বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
সরাসরি, রাত ১০–৩০ মি.
সনি স্পোর্টস টেন ২
স্প্যানিশ লা লিগা
বার্সেলোনা-জিরোনা
সরাসরি, রাত ৮-১৫ মিনিট
ফ্যানকোড, রাজধানী টিভি ও বিগিন অ্যাপ
আতলেতিকো মাদ্রিদ–ওসাসুনা
সরাসরি, রাত ১টা
রাজধানী টিভি ও বিগিন অ্যাপ
আইএইচএস/এএসএম