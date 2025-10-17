অ্যালিসার সেঞ্চুরি, বাংলাদেশকে ১০ উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়া

অ্যালিসার সেঞ্চুরি, বাংলাদেশকে ১০ উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়া
টস জিতে ব্যাট করেতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার সামনে ১৯৮ রানের একটা চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করিয়েছিল বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটাররা। কিন্তু জবাব দিতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররা একদমই পাত্তা দেয়নি বাংলাদেশের বোলারদের।
১৯৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে উইকেটের চারদিকে পিটিয়ে মাত্র ২৪.৩ ওভারেই ম্যাচ জয় করে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল, তাও কোনো উইকেট না হারিয়ে। অর্থাৎ, বাংলাদেশকে অস্ট্রেলিয়া হারিয়েছে ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে, ১৫১ বল হাতে রেখে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে রীতিমত টি-টোয়েন্টি খেলেছেন দুই অসি ওপেনার অ্যালিসা হিলি এবং পোয়েবি লিচফিল্ড। অনবদ্য সেঞ্চুরি করেছেন অ্যালিসা হিলি। ৭৭ বলে ২০ বাউন্ডারিতে ১১৩ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। ৭২ বলে ৮৪ রানে অপরাজিত ছিলেন লিচফিল্ড। ১২টি বাউন্ডারির সঙ্গে ছক্কা মেরেছেন ১টি।
অ্যালিসা হিলি এ নিয়ে টানা দুটি সেঞ্চুরি ইনিংস খেললেন। এই বিশাখাপত্মনমেই স্বাগতিক ভারতীয় দলের বিপক্ষে আগের ম্যাচেই ১৪২ রান করেছিলেন তিনি।
এর আগে বিশাখাপত্মনমে টস জিতে ব্যাট করতে নেমেছিল বাংলাদেশ। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯৮ রান করে বাংলাদেশ। সোবহানা মোস্তারি ৮০ বলে অপরাজিত থাকেন ৬৬ রানে। ৪৪ রান করেন রুবিয়া হায়দার। ১৯ রান করেন শারমিন আক্তার।
এ নিয়ে বাংলাদেশ দল ৫ ম্যাচের মধ্যে ১টিতে জয় পেলো। হারলো টানা চারটিতে। অস্ট্রেলিয়া ৫ ম্যাচের চারটিতে জয় পেয়েছে এবং ১টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। যার ফলে তাদের অর্জন ৯ পয়েন্ট এবং শীর্ষে রয়েছে দলটি।
আইএইচএস/