নারী বিশ্বকাপ
আজ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ
ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লড়াইয়ে যে ঘাম-ঝরানো পারফরম্যান্স দেখিয়েছে বাংলাদেশ, সেটিই এবার নিয়ে যাচ্ছে দলকে আরও বড় চ্যালেঞ্জের সামনে। এবার প্রতিপক্ষ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া।
চলমান নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় আসরে খেলতে নামা বাংলাদেশ আজ সাতবারের চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে মাঠে নামবে নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। বিশাখাপত্তনমে ম্যাচটি শুরু হবে বিকেল সাড়ে তিনটায়।
২০২২ সালের ওয়েলিংটনের স্মৃতি এখনও তাজা। সেবার বৃষ্টি-বিঘ্নিত ম্যাচে মাত্র ১৩৫ রান ডিফেন্ড করতে নেমেও অস্ট্রেলিয়াকে বেশ চাপে ফেলেছিল বাংলাদেশ। এবার তিন বছর পর, অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস—দুটোই অনেক বেশি নিয়ে মাঠে নামবে নিগার সুলতানার দল।
এই আসরে ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুর্দান্ত লড়াই করেছে বাংলাদেশ। ইংল্যান্ডকে ১৭৮ রানের লক্ষ্যে তাড়া করতে নেমে ধুঁকতে বাধ্য করে বাংলাদেশের বোলাররা। অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে দারুণ সূচনা এনে দিয়েছিল টাইগ্রেসরা, যদিও শিশিরের প্রভাবে ফিল্ডিংয়ে কিছু ভুলে ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে যায়।
তবে এই ম্যাচে তিন বিভাগেই (ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং) সেরা পারফরম্যান্সটাই দিতে হবে বাংলাদেশকে।অস্ট্রেলিয়া এখন পর্যন্ত কিছুটা অনিশ্চিত ফর্মে রয়েছে। নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের বিপক্ষে শুরুতেই ধস নামিয়ে ফেলেছিল তাদের টপ অর্ডার, যদিও পরের ব্যাটারদের দৃঢ়তায় ম্যাচ বাঁচে। ভারতের বিপক্ষে জিতলেও শেষের দিকে কয়েকটি দ্রুত উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া ঘাম ঝরিয়েছে।
অতএব, বাংলাদেশের জন্য মূল লক্ষ্য হবে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং লাইনআপে শুরুতেই আঘাত হানা। তাহলেই সেমিফাইনালের পথে বড় এক সম্ভাবনা তৈরি হবে।
বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে জয় হয়তো কঠিন, কিন্তু সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বলছে, বাংলাদেশ এখন যে কোনো দলকেই চমকে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
এমএমআর/এএসএম