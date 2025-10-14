  2. খেলাধুলা

‘খেলাধুলায় আমাদের কোনো ভিশন নেই, গাধার মতো একদিক যেতে থাকি’

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৭:২৯ পিএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
‘খেলাধুলায় আমাদের কোনো ভিশন নেই, গাধার মতো একদিক যেতে থাকি’

‘আমাদের খেলাধুলায় আসলে কোনো ভিশন নেই। আমরা গাধার মতো একদিকে যেতে থাকি, যেদিকে চোখ যায়। আমাদের এখনই একটা স্পষ্ট ভিশন সেট করা দরকার; আগামী ১০ বছরে আমরা কী অর্জন করতে চাই’- ক্রীড়া উন্নয়নে ভিশন নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে কথাগুলো বলেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

মঙ্গলবার কমলাপুর স্টেডিয়ামে ফিফা ফরোয়ার্ড প্রজেক্টের আওতায় স্থাপিত অ্যাস্ট্রো টার্ফ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এ কথা জানান তিনি।

এ সময় ক্রীড়া উপদেষ্টা কক্সবাজারে প্রস্তাবিত টেকনিক্যাল সেন্টার নির্মাণের বিষয়েও কথা বলেছেন। ফিফার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় প্রায় ৩০ কোটি টাকা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) পাবে এই টেকনিক্যাল সেন্টার নির্মাণের জন্য।

শর্ত আছে— আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু না করলে এই বরাদ্দ ফেরত যাবে। এ অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া আশ্বস্ত করেছেন, ফান্ড ফেরত যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

কয়েক বছর আগেই এই এ প্রকল্প হাতে নিয়েছিল বাফুফে। প্রকল্পটি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায়। অনুমোদন মিললেই কাজ শুরু করবে বাফুফে।
আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘এটা এখন ভূমি মন্ত্রণালয়ে আছে। আশা করি, ফান্ড আমাদের এখান থেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে না। এর মধ্যেই আমরা বাফুফে ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারবো।’

ক্রীড়া উপদেষ্টা বলেছেন, ‘আমাদের খেলোয়াড়দের ট্রেনিং নিতে দেশের বাইরে যেতে হচ্ছে। শ্রীলংকা যেতে হচ্ছে, ভারত যেতে হচ্ছে। কিংবা অন্য কোথাও। টেকনিক্যাল সেন্টার হলে এই সুযোগটা দেশেই থাকবে।’

আরআই/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।