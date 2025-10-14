  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৪ অক্টোবর ২০২৫

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৪ এএম, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
তৃতীয় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস

দিল্লি টেস্ট, ৫ম দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

লাহোর টেস্ট, ৩য় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা, টেন ক্রিকেট ও এ স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব
বাংলাদেশ-হংকং
সন্ধ্যা ৬টা, বঙ্গ অ্যাপ ও ওয়েবসাইট

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
লাটভিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১

পর্তুগাল-হাঙ্গেরি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

স্পেন-বুলগেরিয়া
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৩

ইতালি-ইসরায়েল
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫

বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
আলজেরিয়া-উগান্ডা
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

নাইজেরিয়া-বেনিন
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

আইভরিকোস্ট-কেনিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস

গ্যাবন-বুরুন্ডি
রাত ১টা, ফিফা প্লাস

মরক্কো-কঙ্গো প্রজাতন্ত্র
রাত ১টা, ফিফা প্লাস

সেনেগাল-মৌরিতানিয়া
রাত ১টা, ফিফা প্লাস

