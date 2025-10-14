বাংলাদেশের জয় কেড়ে নিলেন ট্রায়ন-ডি ক্লার্ক

বাংলাদেশের জয় কেড়ে নিলেন ট্রায়ন-ডি ক্লার্ক
বিশাখাপত্তনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয়টা যেন হাতের মুঠোয় চলে এসেছিল বাংলাদেশের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর হলো না। ক্লোয়ি ট্রায়ন আর নাদিনে ডি ক্লার্ক বলতে গেলে বাংলাদেশের জয় কেড়ে নিলেন। শেষ পর্যন্ত ৩ উইকেটে বাংলাদেশকে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৩২ রান তাড়া করতে নেমে আরও ৩ বল হাতে ছিল প্রোটিয়া নারীদের।
২৩৩ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে একটা সময় দক্ষিণ আফ্রিকা ৬৪ রানে ৪ উইকেট এবং ৭৮ রানে হারায় ৫ উইকেট। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশেই জিতবে মনে হচ্ছিল; কিন্তু কঠিন এই পরিস্থিতিতে খেলা ঘুরিয়ে দিলেন মারিজানে ক্যাপ, ক্লোয়ি ট্রায়ন ও নাদিনে ডি ক্লার্ক।
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচেও শেষ দিকে দ্রুত ৮৪ রান করে প্রোটিয়াদের জিতিয়েছিলেন ডি ক্লার্ক। আজও বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্যাটে-বলে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়ে দলকে জেতালেন তিনি।
টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা সতর্কভাবেই করে বাংলাদেশ। অধিনায়ক নিগার সুলতানার ৩২ ও স্বর্ণা আখতারের ঝোড়ো ৫১ রান ও শারমিন আক্তারের ৫০ রানে বাংলাদেশ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে তোলে ২৩২ রান।
স্বর্ণার ইনিংসটি ছিল ইতিহাসগড়া— মাত্র ৩৪ বলে ফিফটি, যা বাংলাদেশের নারী ওয়ানডে ইতিহাসে দ্রুততম অর্ধশতক। শেষদিকে রিতু মনির দ্রুত ১৯ রানে দলকে এনে দেয় লড়াইয়ের স্কোর, ২৩২ রান।
দক্ষিণ আফ্রিকার বোলিংয়ে ননকুলুলেকো মালাবা ২টি উইকেট নেন, আর মারিজানে ক্যাপ নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে দেন মাত্র ৪২ রান। নাদিনে ডি ক্লার্ক নেন ১ উইকেট।
২৩৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই বিপদে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা তাজমিন ব্রিটস পরপর দ্বিতীয় ম্যাচে শূন্য রানে আউট হন দু’বারই ক্যাচ অ্যান্ড বোল্ডে। ৬ষ্ঠ উইকেটে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন ক্লোয়ি ট্রায়ন (৬২) ও মারিজানে ক্যাপ (৫৬)। দুজনেই গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে দলকে ম্যাচে রাখেন।
শেষদিকে রোমাঞ্চ বাড়ে, যখন প্রয়োজন পড়ে শেষ ওভারে ৮ রান। এর মধ্যেই ডি ক্লার্ক ভাগ্যবানভাবে জীবন পান— স্বর্না আখতার সহজ ক্যাচটি ফেলে দেন লং-অফে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ডি ক্লার্ক এক চার ও এক ছক্কায় শেষ তিন বলেই দলকে জেতান।
বাংলাদেশের বোলিংয়ে নাহিদা আক্তার ২ উইকেট নেন ৪৪ রানে, তবে ফিল্ডিংয়ের ভুলেই হার মেনে নিতে হয় টাইগ্রেসদের।
