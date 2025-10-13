  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ০৮:৩৭ এএম, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
টিভিতে আজকের খেলা, ১৩ অক্টোবর ২০২৫

ক্রিকেট
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

দিল্লি টেস্ট, ৪র্থ দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

লাহোর টেস্ট, ২য় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা, এ স্পোর্টস

ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
ওয়েলস-বেলজিয়াম
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১

উত্তর আয়ারল্যান্ড-জার্মানি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২

সুইডেন-কসোভো
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৩

আইসল্যান্ড-ফ্রান্স
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫

বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
দক্ষিণ সুদান-টোগো
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

তিউনিসিয়া-নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

ক্যামেরুন-অ্যাঙ্গোলা
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

কেপ ভার্দে-ইসোয়াতিনি
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

