টিভিতে আজকের খেলা, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
ক্রিকেট
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
দিল্লি টেস্ট, ৪র্থ দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
লাহোর টেস্ট, ২য় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা, এ স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
ওয়েলস-বেলজিয়াম
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ১
উত্তর আয়ারল্যান্ড-জার্মানি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ২
সুইডেন-কসোভো
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৩
আইসল্যান্ড-ফ্রান্স
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সনি স্পোর্টস ৫
বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
দক্ষিণ সুদান-টোগো
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
তিউনিসিয়া-নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস
ক্যামেরুন-অ্যাঙ্গোলা
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
কেপ ভার্দে-ইসোয়াতিনি
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
এমএমআর/এএসএম