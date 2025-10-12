হামজাকে ‘মাঠ ও মাঠের বাইরের নেতা’ বললেন ক্যাবরেরা
চলমান এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ খেলেছে ৩ ম্যাচ। এর মধ্যে অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া খলেছেন মাত্র ৩৩ মিনিট। ভারত ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে মাঠে নামারই সুযোগ পাননি বাংলাদেশের জার্সিতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা ও অধিনায়কত্ব করা এই মিডফিল্ডার।
গত ৯ অক্টোবর ঢাকায় হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের ৫৭ মিনিটে সোহেল রানা জুনিয়রের জায়গায় জামালকে নামিয়েছিলেন ক্যাবরেরা। ওই সময়টুকুতে জামাল একটি গোলের যোগান দিয়েছিলেন, ভালো ফুটবলও খেলেছেন।
হংকং যাওয়ার আগে বিমানবন্দরে জামাল ভূঁইয়া সাংবাদিকদের বলেছেন, তাকে খেলতে না দেওয়া কোচের ভুল। তিনি এবং শামিত সোম, ফাহামিদুল এবং জায়ান আহমেদকে নিয়ে শুরুর একাদশেই খেলতে চান।
তারা সবাই ঢাকার ম্যাচে নেমেছিলেন বদলি হিসেবে। বড় হারের দিকে যাওয়া ম্যাচটিকে এই চারজন দারুণভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। একটা সময় পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়েছিল। তবে শেষ মুহূর্তে গোল খেলে বাংলাদেশ হেরে যায়।
মঙ্গলবার হংকংয়ের বিপক্ষে ফিরতি ম্যাচের শুরুর একাদশে বড় পরিবর্তন হবে বলেই ধারণা করছেন ফুটবলবোদ্ধারা। ঢাকায় যে ভুল করেছিলেন ক্যাবরেরা, সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি তিনি হয়তো করবেন না হংকংয়ে। তাই শামিত, ফাহামিদুল, জায়ানদের একাদশে দেখা যেতে পারে। এমনকি জামাল ভূঁইয়াকেও দেখা যেতে পারে শুরুর একাদশে।
রোববার অনুশীলন নিয়ে কথা বলার এক পর্যায়ে ক্যাবরেরা তুলেছিলেন অধিনায়ক প্রসঙ্গ। এরই মধ্যে ফুটবলামোদী ও সাবেক খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে দলের সবচেয়ে বড় তারকা হামজাকেই অধিনায়ক করার দাবি তোলা হয়েছে। এ বিষয়ে কোচ বা টিম ম্যানেজমেন্ট কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।
তবে রোববার হামজা প্রসঙ্গে ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘তিনি মাঠে ও মাঠের বাইরে একজন নেতা।’ ক্যাবরেরার এমন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, হামজাকেই কি তবে অধিনায়ক মনে করছেন কোচ?
মাঠ, ড্রেসিংরুমে হামজার ভূমিকার প্রশংসা করে ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘আমি সবসময়ই বলে আসছি, হামজা ইতিমধ্যেই দলের একজন অধিনায়ক। মাঠে এবং মাঠের বাইরে তিনি একজন নেতাও। তিনি এমন একজন খেলোয়াড় যে, শুরু থেকেই তার সতীর্থদের পথ দেখাচ্ছেন। আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমাদের বেশ কয়েকজন অধিনায়ক আছেন। যেমন জামাল ভূঁইয়া, তপু বর্মণ, সোহেল রানা, রহমত মিয়া ও হামজা চৌধুরী।’
হংকং যাওয়ার পর রোববার দ্বিতীয় দিনের মতো অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ। সেখানকার কন্ডিশন, মাঠের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কথাও বলেছেন কোচ। ক্যাবরেরা বলেছেন, ‘আমরা বেশিরভাগ সময় খেলোয়াড়দের বিশ্রামের জন্যই বলেছি। ঢাকা থেকে এখানে আসার ভ্রমণটা দীর্ঘ ছিল। বিমানবন্দর থেকে হোটেলে পৌঁছাতেও কিছুটা সময় লেগেছে। আমরা দেরিতে পৌঁছেছি। কিন্তু খেলোয়াড়দের বিশ্রামের জন্য যথেষ্ট সময় হয়েছে। গতকাল প্রথম অনুশীলন সেশনটি সম্পন্ন হয়েছে। যদিও অনুশীলন মাঠ হোটেল থেকে কিছুটা দূরে। তবুও এটি আমাদের এখানে আবহাওয়া এবং জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল। দলের সব খেলোয়াড়ই ভালো আছে।’
ক্যাবরেরা যোগ করেন, ‘সত্যি বলতে, ম্যাচে খেলোয়াড়রা নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা কাজে লাগিয়েছেন। আমরা কিছু ভুল করেছি। সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায়। সামগ্রিকভাবে ডিফেন্সিভ ও অফেন্সিভ পরিকল্পনাগুলো ভালোই কাজে লেগেছে। অবশ্যই ছোট কিছু সংশোধন করতে হতে পারে। তবে আমরা প্রস্তুত হয়ে আবারও জয়ের জন্য লড়ব।’
দীর্ঘ ভ্রমণ ও সামান্য চোটের কারণে প্রথম ম্যাচে বদলি হিসেবে খেলতে হয়েছিল শামিত সোমকে। এখন কী অবস্থা তার? ক্যাবরেরার জবাব, ‘শামিত এখন অনেক ভালো অবস্থায় আছেন। প্রথম ম্যাচে শুরুতে তাকে খেলানো হয়নি। কারণ, তিনি ম্যাচের ঠিক ২৪ ঘণ্টা আগে পৌঁছেছিলেন। এখন তিনি ভালো অনুভব করছেন। শেষের দিকে ৪০-৪৫ মিনিট খেলেছেন ইনজুরি টাইমসহ। আশা করা যায়, দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য শামিত পুরোপুরি ফিট থাকবেন।’
আরআই/এমএমআর/জিকেএস