ফিফা র্যাঙ্কিং
এগিয়েছে আর্জেন্টিনা-বাংলাদেশ, পিছিয়েছে ব্রাজিল-ভারত
আন্তর্জাতিক ফুটবলের অক্টোবর উইন্ডো শেষ হওয়ার পর ফিফা দেশগুলোর র্যাঙ্কিং হালনাগাদ করেছে। বাংলাদেশ এ সময়ে দুটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে হংকংয়ের বিপক্ষে। ঘরের মাঠে ৪-৩ গোলে হারলেও অ্যাওয়ে ম্যাচে বাংলাদেশ ১-১ গোলে ড্র করেছে।
এই ফলাফলে বাংলাদেশের পয়েন্ট কমলেও র্যাকংকিংেয়ে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশ ১৮৪ নম্বর থেকে এক ধাপ এগিয়ে এখন ১৮৩ নম্বরে। বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল ৮৯৯.২৪। কমে এখন হয়েছে ৮৯৪.০৬।
দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে র্যাঙ্কিং বেড়েছে বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের। কমেছে ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল ও ভুটানের। ভারত ১৩৪ নম্বর থেকে দুই ধাপ নেমে এখন ১৩৬ নম্বরে।
স্পেন শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এক ধাপ এগিয়ে ৩ থেকে দুইয়ে উঠেছে। তিনে নেমেছে ফ্রান্স। অবনমন হয়েছে ব্রাজিলের। নেইমারদের দেশটি তিন দিন আগে প্রীতি ম্যাচে জাপানের কাছে হেরেছে। ৬ নম্বর থেকে এখন ব্রাজিল ৭ নম্বরে আছে।
আরআই/এএসএম