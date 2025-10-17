  2. খেলাধুলা

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫৩ এএম, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
আগামী বছরের ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে আগ্রহ আকাশছোঁয়া। ফিফা জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ১০ লাখেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। অক্টোবরের শুরুতে টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার পর এটি ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক আপডেট।

স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি টিকিট কিনেছেন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর দর্শকরা। এ তিন দেশই ২০২৬ বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক। ফিফা জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ২১২টি দেশ ও অঞ্চলের দর্শকরা টিকিট কিনেছেন, যদিও টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত ৪৮ দলের মধ্যে মাত্র ২৮টি দল নিশ্চিত হয়েছে।

টিকিট ক্রয়ে শীর্ষ দশে এরপর রয়েছে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ব্রাজিল, স্পেন, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স।

২০২৬ সালের বিশ্বকাপ চলবে ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত। ফিফা এখনও নির্দিষ্ট কোনো ম্যাচ বা ভেন্যু অনুযায়ী বিক্রির পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি।

প্রথম ধাপের টিকিট বিক্রি হয়েছে ৪৫ লাখ আবেদনকারীর মধ্যে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত দর্শকদের কাছে। পরবর্তী লটারি রাউন্ডের আবেদন শুরু হবে ২৭ অক্টোবর থেকে।

এই ধাপে দর্শকরা ১০৪টি ম্যাচের একক টিকিট, দলভিত্তিক প্যাকেজ বা নির্দিষ্ট ভেন্যুর টিকিট কিনতে পারবেন। পুরো আসরে প্রায় ৭১ লাখ আসন থাকবে, যা ছড়িয়ে থাকবে ১৬টি উত্তর আমেরিকান ভেন্যুতে।

সবচেয়ে কম দামের টিকিট ছিল ৬০ ডলার, যা অন্তত ৪০টি ম্যাচে প্রযোজ্য ছিল। তবে বেশিরভাগ আসনের দাম অনেক বেশি। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বোধনী ম্যাচের টিকিটের দাম ছিল ৫৬০ থেকে ২,৭৩৫ ডলার পর্যন্ত।

দর্শকরা টিকিট কিনতে পারবেন চারটি ক্যাটাগরিতে, যেখানে ক্যাটাগরি–১ সবচেয়ে ভালো আসন এবং ক্যাটাগরি–৪ স্টেডিয়ামের উপরের অংশে। এ ছাড়া প্রথমবারের মতো ফিফা ব্যবহার করছে ডায়নামিক প্রাইসিং সিস্টেম, ফলে টিকিটের দাম সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

দ্বিতীয় ধাপের লটারির বিজয়ীরা টিকিট কিনতে পারবেন নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। আর চূড়ান্ত ড্রয়ের পর ৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে তৃতীয় ধাপের বিক্রি, যাকে বলা হচ্ছে র্যান্ডম সিলেকশন ড্র।

ফিফা জানিয়েছে, টুর্নামেন্টের কাছাকাছি সময়ে টিকিট বিক্রি হবে 'আগে আসলে আগে পাবেন' ভিত্তিতে, পাশাপাশি অফিসিয়াল রিসেল প্ল্যাটফর্মও চালু করা হয়েছে।

