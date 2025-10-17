রাকসু
হামজাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতে চান নতুন ক্রীড়া সম্পাদক নার্গিস
রাকসুর নবনির্বাচিত ক্রীড়া সম্পাদক নার্গিস খাতুন বিজয়ী হওয়ার পরই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, তিনি এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ফুটবল তারকা হামজা দেওয়ান চৌধুরীকে রাজশাহীর বিশ্ববিদ্যালয় কোন এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করে আনার চেষ্টা করবেন। এর আগে তিনি কয়েকদিন আগে হামজা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা পৌঁছে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
নার্গিস রাবির ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। ২০১৪ সাল থেকে পেশাদার ফুটবলার হিসেবে খেলছেন নার্গিস। জাতীয় নারী ফুটবল দল ছাড়াও অনূর্ধ্ব–১৪, অনূর্ধ্ব–১৬, অনূর্ধ্ব–১৭ ও অনূর্ধ্ব–১৯ জাতীয় নারী দলের হয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। এছাড়া বসুন্ধরা কিংস নারী দলের হয়ে খেলেছেন।
নির্বাচিত হওয়ার পর ফেসবুকে এক পোস্টে নার্গিস লিখেছেন, 'আসসালামু আলাইকুম, রাকসুতে আমি ক্রীড়া সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমার জন্য গর্বের, সম্মানের।
এখানে শুধু আমি জয়ী হই নাই, জয়ী হয়েছেন আমাকে ভোট দেয়া প্রত্যেকটা ভোটার, জয়ী হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা; যারা দলবল নির্বিশেষে যোগ্যতার মূল্যায়ন করেছেন।
আরো ধন্যবাদ দিতে চাই আমার কাছের কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীদের যাদের সাপোর্ট আমি শুরু থেকে পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞ, আমি দায়বদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের প্রতি। ইনশাল্লাহ আমি আমার কাজ শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করব। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।'
