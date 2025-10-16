চট্টগ্রামে বিশেষ ক্যাম্প শেষে শুক্রবার ঢাকায় ফিরছেন আফঈদারা

চট্টগ্রামে বিশেষ ক্যাম্প শেষে শুক্রবার ঢাকায় ফিরছেন আফঈদারা
এএফসি নারী এশিয়ান কাপ ও এএফসি নারী অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি হিসেবে বাফুফে আফঈদাদের তিন সপ্তাহের বিশেষ অনুশীলনে চট্টগ্রাম পাঠিয়েছিল। প্রস্তুতির চট্টগ্রাম পর্ব শেষ করে বাংলাদেশের মেয়েরা ঢাকায় ফিরছেন শুক্রবার।
চট্টগ্রাম থেকে নারী ফুটবলের প্রধান কোচ পিটার বাটলার জাগো নিউজকে বলেছেন, ‘এখানে আমাদের অনুশীলন পর্ব শেষ। শুক্রবার ঢাকায় ফিরছি। এরপর থাইল্যান্ড যাবো ২১ অক্টোবর।’
থাইল্যান্ডে বাংলাদেশ দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলবে ২৫ ও ২৮ অক্টোবর। থাইল্যান্ডের প্রস্তুতি ম্যাচের পর ঢাকায় ফিরে তিনজাতির আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করবে।
চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেড-এ হওয়া এই ক্যাম্প দারুণ ফলপ্রসু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পিটার বাটলার। তিনি বিশেষ এই ক্যাম্পকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, ‘আমাদের এই সময়টা খুবই ভালো ছিল। চট্টগ্রামে হওয়া অনুশীলন খুবই প্রোডাক্টিভ ও পজিটিভ হয়েছে।’
দুটি দলের আবাসিক ক্যাম্পের জন্য কোচ পিটার বাটলার ৪৩ জন ফুটবলারকে ডেকেছিলেন। তবে তিনি সবাইকে পাননি শুরু থেকে। ১০ ফুটবলার আছেন ভুটানে। সেখানে তারা দেশটির ঘরোয়া লিগে খেলছেন। ভুটান লিগে খেলার কারণে ওই ১০ জন চট্টগ্রামের অনুশীলন পর্ব মিস করেছেন। যদিও তারা ভুটানে খেলার মধ্যেই আছেন। ভুটানের লিগে খেলা খেলোয়াড়দের মধ্যে যারা থাইল্যান্ড সফরে ডাক পাচ্ছেন তাদের ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার কথা শনিবার।
আরআই/আইএইচএস/